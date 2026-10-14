Salma Paralluelo: "En este segundo partido hemos tenido más balón"

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Chester (EE.UU.), 13 oct (EFE).- Salma Paralluelo consideró que este martes la selección española disfrutó de mayor posesión en el partido contra Estados Unidos con respecto al otro amistoso del sábado, un aspecto que consideró positivo pese a que el encuentro acabó en empate 2-2.

"Creo que en este segundo partido hemos tenido más el balón y eso nos ha favorecido. Hemos tenido más calma y creo que ya las hemos conseguido por momentos controlar más y pausar", detalló en zona mixta la extremo del Lyonnes al término del encuentro disputado en Chester, Pensilvania.

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"La realidad es que cuando nos robaban salían como flechas. Es su fuerte y en el primer partido sufrimos bastante con eso. Creo que en este partido hemos sufrido menos gracias a que hemos tenido más balón, así que es algo también positivo", valoró la futbolista, que anotó el segundo gol de España a los 32 minutos.

Pese a que el resultado no fue, paradójicamente, tan positivo como el del sábado, cuando 'La Roja' sufrió más pero venció por 0-2 a Estados Unidos en Washington, Paralluelo valoró de buena forma esta ventana con la selección.

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"Desde luego ha sido una buena concentración con un equipo que opta a todos los títulos", aseveró.

Por su parte, Clara Pinedo, que hoy tuvo su primera titularidad con la absoluta, dijo estar "muy contenta" de poder jugar en "un escenario único" y resaltó el buen entendimiento con sus compañeras del centro del campo.

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"La verdad es que jugar con Patri, con Serra (Clara Serrajordi) y con Alexia es fácil. Les das un balón y ellas te lo devuelven", afirmó la jugadora del Athletic de Bilbao.

También se sinceró sobre la finta que hizo para dejar pasar el balón en el primer gol del partido, que anotó Alexia Putellas el día en que la '11' sumaba su partido 150 con España.

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"La verdad es que la he dejado pasar porque a mí me venía mal y he rezado porque hubiera una compañera detrás", afirmó entre risas. EFE

(foto)(vídeo)