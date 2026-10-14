Ruud será el rival de Rafa Jódar en cuartos tras la retirada por lesión de Auger-Aliassime

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Shanghái (China), 14 oct (EFE).- El noruego Casper Ruud será el rival del español Rafa Jódar en los cuartos de final del Másters 1.000 de Shanghái después de que su rival, el canadiense Felix Auger-Aliassime, número 5 del 'ranking' mundial, se retirase por lesión en el primer set.

El canadiense iba 4-1 abajo pasado poco más del primer cuarto de hora cuando notó dolor la rodilla tras un saque; tras recibir tratamiento, volvió a pista con la articulación vendada, pero las sensaciones le obligaron a abandonar finalmente a los 35 minutos, con un resultado temporal de 5-2 en su contra.

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En la tradicional firma de cámara, Ruud quiso enviar un mensaje de cariño a su rival: "¡Cúrate, Felix!", escribió.

Ninguno de los dos posibles rivales de Jódar se había enfrentado anteriormente al español, que anticipó en declaraciones a la prensa un duelo "muy duro" en cuartos. EFE

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