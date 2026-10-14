Prisión preventiva para el varón que apuñaló mortalmente a su compañero de piso en Lanzarote

El juzgado de guardia en Arrecife (Lanzarote) ha decretado la prisión preventiva comunicada y sin fianza como presunto autor de un delito de homicidio para el varón que apuñaló mortalmente a su compañero de piso en Playa Blanca.
Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), así lo ha decidido la autoridad judicial tras tomar declaración al hombre que fue detenido por la Guardia Civil en la tarde de este lunes.
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Precisamente, la Benemérita explicó que los hechos tuvieron lugar cuando se inició una discusión entre ambos varones que finalizó con el fallecimiento de uno de ellos y la hospitalización del otro debido a las heridas sufridas durante la disputa.
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