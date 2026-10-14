Ong Alarm Phone alerta de una patera con 29 personas desaparecida en ruta hacia Mallorca

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Palma, 14 oct (EFE).- La ONG Alarm Phone ha alertado en redes sociales de que no tiene noticias de una embarcación con 29 ocupantes que salió hacia Mallorca el 11 de octubre ni de otra con 17 personas más que salió el 4 de octubre.

El último aviso corresponde a una embarcación que habría salido desde la localidad argelina de Boumerdes el domingo pasado, con 29 personas abordo, y de la que no tienen noticias desde entonces, por lo que los familiares están muy preocupados, según advierte la ONG en un mensaje en X.

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La entidad ha alertado a Salvamento Marítimo y expresa su esperanza de que sean halladas sanas y salvas.

En cuanto a la embarcación que zarpó el 4 de octubre, lo hizo con 17 personas abordo desde la localidad argelina de Zeralda con rumbo a Baleares y desde entonces tampoco han recibido noticias de ellos, por lo que han alertado a las autoridades, según alertaron este lunes en redes. EFE

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