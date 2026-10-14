Obradovic: "Podríamos haber perdido el partido por no controlar su rebote ofensivo"

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Burgos, 14 oct (EFE).- Sasa Obradovic, entrenador del Hapoel, puso el foco en el rebote ofensivo para explicar las dificultades de su equipo ante el Burgos y consideró que sus jugadores merecieron la victoria, pero admitió que el conjunto burgalés tuvo argumentos para complicar el encuentro hasta el final y por "no controlar el rebote" podrían "haber perdido".

El preparador del equipo israelí destacó la capacidad del conjunto burgalés para generar segundas opciones y los problemas que plantean sus alineaciones con jugadores pequeños, que permiten abrir el campo y dificultan los ajustes defensivos del rival.

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"No es fácil jugar contra ellos", señaló Obradovic, que también reconoció algunos errores defensivos de su equipo.

Obradovic también tuvo palabras de elogio para el ambiente del Coliseum, consciente de que jugar en Burgos supone un desafío añadido.

"Sabíamos que iba a ser difícil aquí, con un gran público que también podía cambiar el partido", explicó el técnico, que pese a esas dificultades, el entrenador se mostró satisfecho con la respuesta de sus jugadores y con la capacidad del equipo para encontrar una fórmula que le permitiera superar los problemas planteados durante el encuentro.

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El técnico serbio, además, valoró positivamente el trabajo del Burgos y su propuesta de juego.

"Es un buen trabajo de entrenador, se ve una buena idea", afirmó y también apuntó que el conjunto burgalés puede elevar su nivel cuando recupere a Obasohan y Cancar, cuya vuelta, a su juicio, convertirá al equipo en "otra amenaza para cualquiera". EFE

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vfr/arh