Muere una anciana de 82 años al desplomarse el ascensor de una residencia en Vélez-Málaga

Málaga, 14 oct (EFE).- Una anciana de 82 años ha fallecido este miércoles tras desplomarse el ascensor de una residencia en Vélez-Málaga (Málaga), según han informado a EFE fuentes municipales, que han precisado que han resultado heridas cinco personas más que estaban en el interior del elevador.
La mujer ha muerto en el Hospital comarcal de la Axarquía, adonde había sido trasladada, al igual que el resto de heridos, tras el accidente, que se ha producido sobre las 20:30 horas. EFE
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