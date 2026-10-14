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Mónica García reivindica el estatuto marco y lamenta que no se haya materializado

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Madrid, 14 oct (EFE).- La ministra de Sanidad, Mónica García, ha reivindicado este miércoles la reforma del estatuto marco y el trabajo de tres años de todos los profesionales que han participado en recoger las demandas y reivindicaciones del sector sanitario, aunque ha lamentado que no se haya podido materializar.

"Me hubiera gustado que todo ese trabajo se hubiera materializado, pero ahí está hecho. Lo hemos hecho, hemos cumplido", ha expresado García en su discurso de inauguración del acto que conmemora el 40 aniversario del sindicato de Enfermería Satse.

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En ese sentido, la ministra ha asegurado que le hubiera gustado que este trabajo hubiera llegado a "la pista de aterrizaje" y hoy se pudiera estar celebrando la mejora de las condiciones laborales de los sanitarios.

"Teníamos la responsabilidad de llevar un texto que fuera moderno, que resolviera los problemas actuales y que diera salida a las mejores condiciones laborales de los profesionales y nosotros hemos cumplido", ha señalado.

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También se ha referido a la mesa de negociación, en la que, ha asegurado, siempre se ha tenido lealtad tanto a los profesionales como a los pacientes.

Satse se encuentra entre las organizaciones que negociaron y acordaron la reforma del estatuto marco con el Ministerio de Sanidad y que han reivindicado que "no caiga en saco roto" y sea una de las prioridades para el nuevo Gobierno que se conforme tras el 29N.

"Es necesario todo lo que hemos hecho, pero no es suficiente, necesitamos seguir más allá", ha añadido la ministra en su discurso.

Por otro lado, ha recordado la ley de ordenación de las profesiones sanitarias que "se ha quedado a medio trabajo" y espera que sea el punto de partida para que se siga trabajando en los próximos años.

La ministra ha expresado su deseo de que la llamada ley de ratios, que pretendía regular las ratios mínimas de las enfermeras, se recupere en la siguiente legislatura.

También ha destacado medidas que han visto la luz como la creación del Comité de Cuidados de la Salud o la aprobación del Marco Estratégico para los Cuidados en la Enfermería.

Además, también ha hecho mención al acceso a la vivienda como un determinante social de la salud, puesto que esta es "mucho más" que el resultado de una prueba o de un tratamiento, sino el de una sociedad. EFE

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