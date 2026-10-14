17/12/2025 29N.- Maíllo: "Gabriel Rufián es agua pasada, dice que va a echar una mano pero no va a ser candidato de Frente Amplio". El coordinador general de IU y portavoz parlamentario de Por Andalucía, Antonio Maíllo, ha reivindicado este miércoles a Ada Colau como la "persona idónea" para liderar la candidatura del Frente Amplio a las elecciones generales del 29 de noviembre tras haber "dado el paso para dar la cara" y ha descartado por completo la posibilidad de que Gabriel Rufián (ERC) sea quien lidere este proyecto en la cita con las urnas del 29N. ANDALUCÍA ESPAÑA EUROPA SEVILLA POLÍTICA FRANCISCO J. OLMO/EUROPA PRESS

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El coordinador general de IU y portavoz parlamentario de Por Andalucía, Antonio Maíllo, ha reivindicado este miércoles a Ada Colau como la "persona idónea" para liderar la candidatura del Frente Amplio a las elecciones generales del 29 de noviembre tras haber "dado el paso para dar la cara" y ha descartado por completo la posibilidad de que Gabriel Rufián (ERC) sea quien lidere este proyecto en la cita con las urnas del 29N.

"Lo de Gabriel Rufián es agua pasada, él dice que va a echar una mano pero evidentemente no va a ser el candidato de ese Frente Amplio", ha zanjado Maíllo en una entrevista en Canal Sur Televisión recogida por Europa Press en la que ha defendido la figura de Ada Colau como cartel electoral porque "no solo la aceptamos y la vemos bien las organizaciones del Frente Amplio, sino que otras organizaciones que pueden ser susceptibles de incorporarse a esta gran alianza, no la ven mal y lo reconocen, aunque no públicamente hayan dicho nada".

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El líder federal de IU ha defendido que su formación "está haciendo todos los esfuerzos de manera discreta pero eficaz para conformar esa máxima y amplia coalición de la izquierda" y se ha mostrado convencido de que el "elemento diferencial" ante el 29N es "si conseguimos ir unidos" porque en ese caso "las derechas lo van a tener más que complicado con su pretensión de hacerse con el Gobierno de España".

Preguntado por la alianza anunciada por Irene Montero y Gabriel Rufián ante el 29N, Maíllo ha indicado que "ellos son soberanos de establecer alianzas pero no han cerrado la puerta a hablar" en los tres días que restan hasta registrar las coaliciones "sobre propuestas políticas que son comunes y que todos compartimos y para ser más eficientes que nunca".

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"Yo creo que las cartas están encima de la mesa, nosotros somos muy transparentes, queremos la suma de todas las organizaciones posibles porque así somos más eficientes y en segundo lugar tenemos la mano tendida y los demás tendrán que posicionarse sobre qué es lo que pretenden", ha añadido el líder federal de IU, que ha indicado que "nadie me ha explicado todavía que ir separado sea más eficaz que ir unidas".

"LO DE RUFIÁN NO NOS CAUSÓ SORPRESA"

Cuestionado por si confió alguna vez en Rufián como "adalid de unión de la izquierda" ante las generales, Maíllo ha comentado que "desde IU teníamos muy claro y pensábamos siempre que Gabriel Rufián se iba a presentar y por tanto no nos causó sorpresa, otra cosa es que él hubiera generado una expectativa en gente que creía que podía dar el salto ahora se siente decepcionada por no haberlo dado".

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"Pero independientemente de eso, lo importante en el momento actual es que hay una dirigente que ha dado el paso y da la cara, que se llama Ada Colau, que cuenta con el consenso de nada más y nada menos que las cuatro organizaciones de manera unánime del Frente Amplio, que goza de simpatía también en otras organizaciones y les reconoce su liderazgo", ha subrayado antes de señalar que "lo de Gabriel Rufián es agua pasada, él dice que va a echar una mano pero evidentemente no va a ser el candidato de ese Frente Amplio".

Maíllo ha reconocido que tras la convocatoria electoral del 29N "hay gente que me ha animado a dar el paso" de formar parte de la candidatura del Frente Amplio, pero ha insistido en que en todo momento tuvo claro "centrar su actividad institucional en el Parlamento de Andalucía" por "coherencia" con su decisión de liderar la candidatura de Por Andalucía en las elecciones autonómicas del pasado mes de mayo.

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Preguntado por si el líder andaluz de IU, Toni Valero, irá en las listas al Congreso por Andalucía si gana las primarias internas para elegir al candidato a la Presidencia del Gobierno, Maíllo ha reconocido que "su vinculación a Andalucía permite atisbar que puede presentarse por aquí, pero sin menoscabo de que al ser candidato de IU en toda en España puede hacerlo en otra circunscripción".