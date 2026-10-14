Maíllo dice que el acuerdo con Podemos "está más cerca" y asegura estar "moderadamente optimista"

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El coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, ha asegurado que el acuerdo entre el Frente Amplio y Podemos "está más cerca" entre otras cosas "porque el plazo acaba pronto" y se ha mostrado "moderadamente optimista" a 48 horas de que finalice el periodo para conseguir un acuerdo para concurrir juntos a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

"Creo que nosotros estamos haciendo un esfuerzo insuperable para conseguir lo que es un anhelo popular", ha afirmado este miércoles en una entrevista en 'La Noche en 24h' recogida por Europa Press, y ha pedido no centrarse "en el fulanismo".

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Así, ha insistido en el mensaje de Ada Colau, candidata del Frente Amplio, que se ha abierto a que otra persona lidere el espacio político y también a cambiar el nombre si se suman nuevas fuerzas políticas en las próximas horas.

"Si pensamos en el bien común, va a haber acuerdos sin lugar a duda y sin ningún conflicto sobre quién debe encabezar", ha aseverado antes de confiar en que los partidos a la izquierda del Partido Socialista van a concurrir unidas: "Creo que vamos a conseguir un acuerdo". Por ello, Maíllo ha apelado "a la responsabilidad colectiva".

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Sin embargo, el líder de Izquierda Unida ha rechazado que el acuerdo llegue en el último minuto: "Eso no puede ocurrir", ha zanjado, porque hay que intentar ser una organización "seria" que "se registre de manera ordenada". "No podemos agotar hasta los diez segundos antes del límite del tiempo".

CANDIDATURAS CON PARTIDOS REGIONALISTAS Y CANDIDATURA ÚNICA AL SENADO

Maíllo ha destacado que Frente Amplio "aspira a presentarse en todo el Estado" aunque se planteen "alianzas diversas en función de las organizaciones que están arraigadas territorialmente".

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Sobre si habrá una papeleta aparte de Compromís en la Comunidad Valenciana, ha afirmado que "hay tiempo para negociar" y se ha mostrado "convencido" de que "se va a buscar una solución" para que su "propuesta" tenga "la mayor de las alianzas posibles".

Distinta es la situación en Galicia, ha explicado Maíllo, porque el Bloque Nacionalista Galego (BNG) "no quiere participar en ningún tipo de coalición" mientras el Frente Amplio considera que "es el momento de una unificación de fuerzas antifascistas". "Hay organizaciones que no están dispuestas a hacer ese salto", ha añadido.

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El coordinador federal de IU ha asegurado que "sin duda" sería "una buena noticia" conseguir una candidatura única para "dar la vuelta" al Senado --donde el Partido Popular consiguió mayoría absoluta en las últimas elecciones generales-- aunque ha advertido que se trata de negociaciones "muy complejas" y que "no se sabe si va a llegar a buen puerto".

Pero ha remarcado que "una parte de la sociedad civil" les ha "interpelado" para llevar "candidaturas unitarias al Senado" y ha incidido en que están "estudiando y explorando esas posibilidades".

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