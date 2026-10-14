Espana agencias

Los decretos para bajar las ratios de Infantil y frenar la FP privada siguen en el aire

Guardar

Madrid, 14 oct (EFE).- Los decretos para bajar las ratios en las etapas de Infantil y el que frena la Formación Profesional (FP) online en los centros privados siguen en el aire; pendientes de aprobación por el Consejo de Ministros después de que la ley más esperada por el profesorado, la que disminuía su jornada lectiva y el número de alumnos por clase en Primaria y Secundaria, se haya caído por el adelanto electoral.

La disolución de las Cortes ha dejado en suspenso la ley de ratios que situaba un máximo de 22 alumnos para Primaria y de 25 en Secundaria, además de que reducía la jornada docente y el alumnado con necesidades educativas especiales se contabilizaba como doble plaza.

PUBLICIDAD

La esperada Legislatura del profesorado y el Estatuto Docente, prometido por Gobierno se aleja y el malestar del profesorado se hace sentir en las calles.

Sin embargo, hay varios reales decretos que no necesitan pasar por el Parlamento y que podrían ser aprobados antes del 29 de noviembre.

Uno de ellos es que eleva las exigencias en la Formación Profesional y frena la modalidad online, extendida sobre todo en los centros privados. El borrador de esta norma llega a la Comisión Permanente del Consejo Escolar del Estado (CEE) el 20 de octubre.

PUBLICIDAD

Si acelera su tramitación en los órganos consultivos y en Consejo de Estado, podría llegar al Consejo de Ministros antes de los comicios.

De ser así, esta norma se sumaría a cuatro reales decretos sobre FP aprobados en 2024 y que concluyeron en esta Legislatura con la implantación de la Formación Profesional dual.

Otro decreto que también podría salir es el de las educadoras infantiles: que sitúa un máximo de 4 bebés en las aulas de menores de un año, 6 en las de uno a dos años y 8 en las clases de dos a tres años. También establece 20 alumnos por educadora en el ciclo de 3 a 6 años para el curso 2029-2030.

No obstante, esta norma, que contempla bajar ratios en el Bachillerato, aún está pendiente de remitirse a los órganos de consulta.

En el mismo punto está el real decreto que permitirá que las lenguas no oficiales, como el asturiano o el aragonés, puedan ser especialidad docente y lo que sí quedará previsiblemente en el cajón será el Plan Estratégico de Inclusión Educativa, rechazado por las comunidades autónomas del PP.

La ley de Enseñanzas Artísticas y Superiores ha sido la única de carácter educativo aprobada por las Cortes, después de que en mayo de 2024 fuera aprobada definitivamente por todo el Congreso, salvo con la abstención de Vox.

Sin embargo, esta ley que equipara por primera vez las Enseñanzas Artísticas a las universitarias y crea nuevos títulos como la Escritura Creativa, las Artes Audiovisuales y el Circo, estará plenamente en vigor en 2027.

Y es que el próximo año, un nuevo Gobierno, debería aprobar la creación de los cuatro nuevos cuerpos docentes que contempla la ley, así como los procedimientos de expedición de títulos, las condiciones para la creación de centros o el Estatuto Básico del Estudiante.

Otro varapalo para el Gobierno ha sido la anulación del decreto que frenaba la creación de nuevas universidades privadas por parte del Tribunal Supremo, aunque el Ministerio trabaja en una nueva norma similar para aprobarla "cuanto antes".

También está pendiente de Consejo de Ministros el decreto que reparte casi 45 millones para que seis universidades y el Ayuntamiento de Lleida puedan construir alojamientos universitarios a precios asequibles.

Igualmente, el Estatuto del Estudiantado Universitario, que facilita la compatibilidad de los estudios con la actividad laboral y obliga a las universidades a dar apoyo psicológico a su alumnado, así como el decreto de homologación de títulos de sistemas educativos extranjeros, que ha cerrado ya su trámite de consulta pública.

En el mismo sentido, la convocatoria de los sexenios de transferencia de conocimiento y el plazo para solicitar las becas Luisa Medrano, de movilidad nacional, siguen pendientes de aprobación, mientras que la futura ley que elevaría las exigencias para ofertar grados y másteres, se ha quedado en anuncio.

Por otra parte, el plan de relanzamiento de la UNED 2026-2029 que contempla 90 millones hasta 2029 y 20.000 nuevas plazas en total se aprobó por orden ministerial y no es necesario aprobarlo cada año. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Javier Quintero, psiquiatra: “Sentirte mejor también requiere hacer cosas que no siempre son fáciles”

El bienestar también exige esfuerzo, como afrontar los miedos o poner límites

Javier Quintero, psiquiatra: “Sentirte mejor también requiere hacer cosas que no siempre son fáciles”

Reacciones en Marruecos a la visita de los reyes a Ceuta: del “seguirá siendo marroquí” a “una fiesta que no aporta nada a la historia”

Por el momento, la monarquía y el gobierno se mantienen en silencio, pero los medios de comunicación afines sí que han respondido al viaje de la casa real

Reacciones en Marruecos a la visita de los reyes a Ceuta: del “seguirá siendo marroquí” a “una fiesta que no aporta nada a la historia”

Las manzanas, una fruta para todos los días: una fuente de energía que protege el corazón y cuida el tránsito intestinal

Las frutas destacan por su aporte en fibra e hidratos de carbono, recoge la FEN

Las manzanas, una fruta para todos los días: una fuente de energía que protege el corazón y cuida el tránsito intestinal

Una expulsión sorpresa y la emoción de Asraf e Isa Pantoja: así ha sido la última gala de ‘Supervivientes All Stars: Tierra de Nadie’

El concurso de Telecinco pone en la cuerda floja a Chiqui, que el próximo jueves se verá las caras con María Jesús Ruiz para una expulsión definitiva

Una expulsión sorpresa y la emoción de Asraf e Isa Pantoja: así ha sido la última gala de ‘Supervivientes All Stars: Tierra de Nadie’

La feria del arroz para visitar del 13 al 15 de noviembre: recetas creativas y maestros arroceros en el Camp de Túria

Diez arroceros cocinarán en directo sus recetas más especiales, con una única regla: queda terminantemente prohibida la ‘auténtica paella valenciana’

La feria del arroz para visitar del 13 al 15 de noviembre: recetas creativas y maestros arroceros en el Camp de Túria
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Reacciones en Marruecos a la visita de los reyes a Ceuta: del “seguirá siendo marroquí” a “una fiesta que no aporta nada a la historia”

Reacciones en Marruecos a la visita de los reyes a Ceuta: del “seguirá siendo marroquí” a “una fiesta que no aporta nada a la historia”

Interior acaba de invertir 430.000 euros en mejorar la seguridad de Felipe VI y la Familia Real: inhibidores contra explosivos, sistemas antiespionaje y derribo de drones

La ‘ley de nietos’ suma 40.000 electores al censo gallego, donde el PP tiene su principal bastión entre el voto emigrante

Rufián adelanta por la izquierda al Frente Amplio, que ya es menos que Sumar, y Podemos se cobra la venganza de 2023

Felipe VI se muestra contundente con Marruecos desde Ceuta y exige “buena fe” para preservar la relación bilateral

ECONOMÍA

M. A. Vázquez, presidente de los economistas: “España es uno de los países que más crece de Europa, pero muchas familias no llegan a fin de mes”

M. A. Vázquez, presidente de los economistas: “España es uno de los países que más crece de Europa, pero muchas familias no llegan a fin de mes”

Con el tiempo, construir una autopista o un hospital beneficia más a la economía española que invertir en defensa

Los jóvenes ya no sueñan con trabajar en Google, prefieren ser funcionarios y priorizan la estabilidad laboral

Ocho acusados por una trama inmobiliaria en Cantabria rebajan sus penas después de confesar: inflaban el precio de los pisos para lograr hipotecas fraudulentas

Claves para la renta 2027: el BOE publica la recuperación de la deducción estatal por alquiler

DEPORTES

Mourinho, el emperador romano que se marchó con la corona de laurel y regresa al Coliseo como un rival de Champions vestido de blanco

Mourinho, el emperador romano que se marchó con la corona de laurel y regresa al Coliseo como un rival de Champions vestido de blanco

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Galatasaray en Champions

El Villarreal remonta el duelo ante el Nápoles y se reencuentra con la victoria en Champions

La Champions aviva el dilema del Cholo con Julián Álvarez: un palo se impide que se reencuentre con el gol y la afición y los cambios responden

Gordon, Fermín y Adeyemi hacen olvidar la baja de Raphinha por lesión en una brillante noche para el FC Barcelona en Champions