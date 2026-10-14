La RFEF firma un acuerdo de colaboración con la Asociación Uruguaya

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Redacción deportes, 14 oct (EFE).- La Real Federación Española de Fútbol (RFEF), representada por su presidente Rafael Louzán, ha firmado un acuerdo de colaboración con la Asociación Uruguaya de Fútbol en la Ciudad del Fútbol de Madrid, durante la visita del máximo dirigente de la Federación americana, Ignacio Alonso.

La sede de la RFEF, en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid), ha acogido el encuentro institucional entre la RFEF y la Asociación Uruguaya de Fútbol, en una cita en la que ha ejercido como anfitrión el presidente Rafael Louzán, quien ha recibido a su homólogo Ignacio Alonso, para firmar el acuerdo de colaboración marco que permitirá el trabajo conjunto durante los próximos años.

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Por el citado convenio, ambas asociaciones realizarán un intercambio de experiencias deportivas, de gestión y culturales, que tienen como fin la expansión del fútbol en Uruguay y España y que incluirá la planificación, desarrollo e implementación de diferentes actividades y proyectos en distintas áreas.

En el mismo se incluye la formación de entrenadores y árbitros, el desarrollo del fútbol femenino y ligas menores, así como cuestiones relacionadas con integridad, mercadotecnia, proyección internacional, y gestión estratégica y administrativa.

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La visita de la Asociación Uruguaya de Fútbol se ha realizado a falta de cuatro años para la disputa de la Copa Mundial 2030, que coincide con la conmemoración de los cien años del primer Mundial, en Uruguay 1930. Para evocar esa fecha, el próximo Mundial se jugará en tres continentes y seis países distintos, con la participación de Uruguay además de Paraguay, Argentina, Portugal, Marruecos y España. EFE