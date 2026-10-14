La presidenta balear critica que el Gobierno central siga sin reaccionar "ante una crisis migratoria sin precedentes"

24/09/2026 La presidenta de Baleares, Marga Prohens, durante un diálogo en el 'Forbes Económic Summit', a 24 de septiembre de 2026, en Madrid (España). Este foro reúne a destacados líderes empresariales, institucionales y académicos bajo el lema 'España, a la altura de su futuro' con el objetivo de debatir y diseñar las grandes palancas de competitividad del país ante los retos globales actuales. SOCIEDAD Jesús Hellín - Europa Press

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La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha afirmado que Baleares sigue esperando la respuesta del Gobierno central y una reacción "ante una crisis migratoria sin precedentes".

En un mensaje en redes sociales recogido por Europa Press, la líder del Ejecutivo se ha pronunciado de este modo tras la llegada a las costas del archipiélago de un centenar de migrantes este martes y que elevan a más de 6.600 el total de personas en lo que va de año, un 9 por ciento que a las mismas alturas de 2025.

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Prohens ha añadido que las Islas siguen reclamando más medios en el control de las fronteras, más contundencia contra las mafias, la activación permanente de Frontex en la ruta a Baleares y la aplicación del reglamento de retornos de Europa.