Joaquín Taboada: "Da mucha bronca porque estuvimos tan cerca de ganar"

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Burgos, 14 oct (EFE).- El jugador uruguayo del San Pablo Burgos, Joaquín Taboada se marchó con sabor amargo del encuentro del Recoletas Salud San Pablo Burgos frente al Hapoel y reconoció los errores que penalizaron al conjunto burgalés, pero también destacó su capacidad para mantenerse en el partido hasta el final y disponer de opciones para llevarse la victoria.

"Da mucha bronca porque estuvimos tan cerca de ganar", apuntó el uruguayo tras los tres lanzamientos en los últimos instantes para intentar decantar el encuentro a su favor, pero no consiguió aprovecharlos.

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En el plano individual, el uruguayo valoró las oportunidades que está encontrando en su primera temporada como profesional y su planteamiento pasa por aprovechar cada partido y mantener la agresividad sobre la pista.

"Voy día a día, viendo qué ofrece cada partido y siendo siempre agresivo. Aprovecho las oportunidades que me da el club, obviamente muy agradecido, e intento aprovecharlas al máximo", señaló.

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Taboada también reconoció que actuaciones como la firmada ante el Hapoel ayudan a ganar confianza, especialmente cuando entran los lanzamientos y aparecen situaciones para contribuir al equipo, sin embargo, dejó claro que el resultado colectivo condiciona su valoración. EFE

vfr/arh