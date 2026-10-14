Hoy es noticia en España (23:30 horas)

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ELECCIONES GENERALES

El PSOE de Burgos propone a Tudanca como número 1 al Senado, contra el criterio de Ferraz

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El PSdeG propone a Taboadela y Abel Losada como cabezas de lista por A Coruña y Pontevedra

Sánchez acusa a PP y Vox de "recortar" el voto y pregunta qué harían si gobernaran

El PP tras el aumento del IPC: Lo único que va como un cohete es la corrupción de Sánchez

Gómez de Celis encabezará la lista del PSOE al Congreso por Sevilla para el 29N

Sánchez sitúa a Robles número 2 del PSOE por Madrid y a sus ministros en puestos de salida

La ministra Milagros Tolón, cabeza de lista al Congreso por el PSOE de Toledo

Podemos subraya que queda tiempo y lucharán hasta el último minuto por tejer más alianzas

La ministra Isabel Rodríguez liderará la listas del PSOE al Congreso por Ciudad Real

El ministro José Manuel Albares encabezará la lista del PSOE al Congreso por Cádiz

El PP apuesta por la discreción y apurará hasta el final para comunicar sus listas del 29N

Abascal se reúne con Le Pen, Orbán y Babiš en Bruselas y recibe sus apoyos para el 29N

Margarita Robles será la número dos de la lista del PSOE por Madrid tras Pedro Sánchez

- El PSOE comienza a colocar en sus listas para el 29N a los ministros de Sánchez

Colau se muestra dispuesta a no ser candidata y cambiar el nombre de Frente Amplio para integrar a Podemos

- Podemos se abre a pactar con Frente Amplio sin renunciar al liderazgo de Irene Montero, única candidata en sus primarias

- IU apuesta por Toni Valero como candidato para el 29N tras ganar las primarias del partido

Abascal llama a Vox a ser ambicioso y buscar la mayoría el 29N: "Nada está escrito"

Míriam González anuncia que Democracia21 y Ciudadanos concurren juntos a las elecciones

ELECCIONES ENCUESTAS

El CIS da vencedor al PSOE con 12 puntos sobre el PP tras el desahucio de Maricarmen

- El PP acusa al Gobierno de "malversación" por su "manipulación" del CIS

El PSC ganaría el 29N en Cataluña, ERC sería segunda y Comuns y Junts caen, según el CEO

REYES MELILLA

(Crónica)|Los reyes completan su recorrido por el mapa autonómico con una histórica visita a Melilla

Los reyes visitan un colegio de primaria, que destaca por la convivencia y el mestizaje

El rey aboga por una relación con Marruecos basada en la confianza y la buena fe

Los reyes se comprometen con Melilla "y su futuro" en un mensaje en el libro de la ciudad

Imbroda agradece a los reyes su visita: "Hoy comienza una nueva Melilla, nos da confianza"

ESPAÑA MARRUECOS

Bolaños desvincula la entrada de buques marroquíes en Ceuta con la llegada de migrantes

Feijóo pide que Sánchez comparezca en la Diputación Permanente por los buques marroquíes

EEUU ESPAÑA

El Gobierno analiza la amenaza de EEUU de imponer tasas a buques españoles

ESPAÑA BRASIL

Sánchez muestra su apoyo a Lula de cara a la segunda vuelta de las elecciones en Brasil

SANIDAD SINDICATOS

Mónica García reivindica el estatuto marco y lamenta que no se haya materializado

LEY AMNISTÍA

Puigdemont pide al Supremo que le aplique "sin más demora" la amnistía

El Tribunal de Cuentas absuelve a Puigdemont y 34 cargos del procés al aplicar la amnistía

EDUCACIÓN HUELGA

Miles de profesores tiñen de verde el centro de Madrid en su primer día de huelga

Sindicatos de policía piden dimisión de delegado del Gobierno en Madrid por cuestionar cargas

Arranca la huelga indefinida de la educación en Madrid con piquetes, cargas y cinco detenidos

- El Gobierno pide a la policía que investigue su actuación en la huelga en la Complutense

- La Comunidad de Madrid cifra en un 44 % el seguimiento del primer día de huelga educativa

LEY NIETOS

El Gobierno avisa de que ciudadanos que ya votaron por la ley de nietos no podrán ahora

CLAVES | Las vías de los afectados por la ley de nietos para recuperar su derecho a voto el 29-N. Rafael Martínez

SISTEMA PENSIONES

Bendodo asegura que el PP mantendrá el sistema público de pensiones y su revalorización

Ester Muñoz: Hay que fortalecer el sistema de pensiones y garantizar su sostenibilidad

El Gobierno acusa al PP de querer recortar las pensiones y defiende que son sostenibles

CASO LEIRE

La división en el CGPJ impide sacar una declaración de apoyo a la jueza de David Sánchez

Ponen protección a la jueza Biedma tras denunciar vigilancias y maniobras en su contra

CASO KOLDO

El Supremo rechaza el incidente de nulidad de Ábalos y abre la puerta a acudir al TC

ALCALDE ALGECIRAS

Landaluce dice que hasta que triunfe la moción de censura contra él seguirá gobernando

PP y Vox firman la moción de censura contra el alcalde de Algeciras

ETA PRESOS

El Gobierno vasco vuelve a conceder el tercer grado al exjefe militar de ETA Olarra Guridi

CRISIS VIVIENDA

PP ve "incoherencia" e "hipocresía" en el PSOE tras el caso de la pareja de Montse Mínguez

SOCIEDAD INMIGRACIÓN

Atendidos 1.867 migrantes en la última semana en Ceuta, 19 de ellos hospitalizados

Ong Alarm Phone alerta de una patera con 29 personas desaparecida en ruta hacia Mallorca

ESPAÑA INFLACIÓN

Los combustibles se disparan casi un 28 % en septiembre y empujan la inflación al 4,9 por ciento

YIHADISMO CATALUÑA

Los Mossos investigan a 265 personas por riesgo de radicalización yihadista en Cataluña

ESCUDO ANTIMISILES

Llega a Rota el John Basilone, sexto destructor del escudo antimisiles de la OTAN

ACCIDENTE TRÁFICO

Reabierta la A-1 en Burgos tras la salida de vía de un camión con mercancías peligrosas

ISAK ANDIC

La jueza cita al abogado Miquel Roca para que testifique sobre la herencia de Isak Andic

PAPA ESPAÑA

Govern desvincula a Mossos de expulsión de cantantes con 'estelades' de la Sagrada Familia

JULIO IGLESIAS

Fiscalía dice ahora que la A.Nacional puede investigar la querella contra Julio Iglesias

PREMIO SALIOU TRAORÉ

Un Saliou Traoré para dar voz a los saharauis que se han sentido "traicionados por España"

Ganador del Saliou Traoré:'La Provincia 53' recupera la historia de España en los márgenes

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Once empresas someten sistemas de IA de alto riesgo al primer 'banco de pruebas' español

WHATSAPP FUNCIONALIDADES

WhatsApp abre las llamadas a personas que no tienen cuenta

CINE SITGES

Norma Vila explora el síndrome del nido vacío desde el terror psicológico en 'Salitre'

Hugo Ruiz retrata junto a Chino Darín los bajos fondos de la noche madrileña en 'Dante'

CULTURA TEATRO

El Lope de Vega de Sevilla aúna flamenco, zarzuela y un homenaje a la generación del 27

BENIDORM FEST 2027

Ladilla Rusa, Isabel Aaiún, Vicco y Pipiolas, entre los 18 candidatos de Benidorm Fest

TEMPORADA ALTA

La compañía nacional de danza de Noruega presenta por primera vez en España 'How Romantic'

PROTECCIÓN ANIMAL

El sector del huevo se muestra favorable a reducir la eliminación de pollitos de un día

TIEMPO LLUVIAS

La Aemet alerta de una dana y de un desplome de las temperaturas para el fin de semana

EFE

nac/amd