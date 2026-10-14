Hoy es noticia en España (23:30 horas)

ELECCIONES GENERALES
El PSOE de Burgos propone a Tudanca como número 1 al Senado, contra el criterio de Ferraz
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El PSdeG propone a Taboadela y Abel Losada como cabezas de lista por A Coruña y Pontevedra
Sánchez acusa a PP y Vox de "recortar" el voto y pregunta qué harían si gobernaran
El PP tras el aumento del IPC: Lo único que va como un cohete es la corrupción de Sánchez
Gómez de Celis encabezará la lista del PSOE al Congreso por Sevilla para el 29N
Sánchez sitúa a Robles número 2 del PSOE por Madrid y a sus ministros en puestos de salida
La ministra Milagros Tolón, cabeza de lista al Congreso por el PSOE de Toledo
Podemos subraya que queda tiempo y lucharán hasta el último minuto por tejer más alianzas
La ministra Isabel Rodríguez liderará la listas del PSOE al Congreso por Ciudad Real
El ministro José Manuel Albares encabezará la lista del PSOE al Congreso por Cádiz
El PP apuesta por la discreción y apurará hasta el final para comunicar sus listas del 29N
Abascal se reúne con Le Pen, Orbán y Babiš en Bruselas y recibe sus apoyos para el 29N
Margarita Robles será la número dos de la lista del PSOE por Madrid tras Pedro Sánchez
- El PSOE comienza a colocar en sus listas para el 29N a los ministros de Sánchez
Colau se muestra dispuesta a no ser candidata y cambiar el nombre de Frente Amplio para integrar a Podemos
- Podemos se abre a pactar con Frente Amplio sin renunciar al liderazgo de Irene Montero, única candidata en sus primarias
- IU apuesta por Toni Valero como candidato para el 29N tras ganar las primarias del partido
Abascal llama a Vox a ser ambicioso y buscar la mayoría el 29N: "Nada está escrito"
Míriam González anuncia que Democracia21 y Ciudadanos concurren juntos a las elecciones
ELECCIONES ENCUESTAS
El CIS da vencedor al PSOE con 12 puntos sobre el PP tras el desahucio de Maricarmen
- El PP acusa al Gobierno de "malversación" por su "manipulación" del CIS
El PSC ganaría el 29N en Cataluña, ERC sería segunda y Comuns y Junts caen, según el CEO
REYES MELILLA
(Crónica)|Los reyes completan su recorrido por el mapa autonómico con una histórica visita a Melilla
Los reyes visitan un colegio de primaria, que destaca por la convivencia y el mestizaje
El rey aboga por una relación con Marruecos basada en la confianza y la buena fe
Los reyes se comprometen con Melilla "y su futuro" en un mensaje en el libro de la ciudad
Imbroda agradece a los reyes su visita: "Hoy comienza una nueva Melilla, nos da confianza"
ESPAÑA MARRUECOS
Bolaños desvincula la entrada de buques marroquíes en Ceuta con la llegada de migrantes
Feijóo pide que Sánchez comparezca en la Diputación Permanente por los buques marroquíes
EEUU ESPAÑA
El Gobierno analiza la amenaza de EEUU de imponer tasas a buques españoles
ESPAÑA BRASIL
Sánchez muestra su apoyo a Lula de cara a la segunda vuelta de las elecciones en Brasil
SANIDAD SINDICATOS
Mónica García reivindica el estatuto marco y lamenta que no se haya materializado
LEY AMNISTÍA
Puigdemont pide al Supremo que le aplique "sin más demora" la amnistía
El Tribunal de Cuentas absuelve a Puigdemont y 34 cargos del procés al aplicar la amnistía
EDUCACIÓN HUELGA
Miles de profesores tiñen de verde el centro de Madrid en su primer día de huelga
Sindicatos de policía piden dimisión de delegado del Gobierno en Madrid por cuestionar cargas
Arranca la huelga indefinida de la educación en Madrid con piquetes, cargas y cinco detenidos
- El Gobierno pide a la policía que investigue su actuación en la huelga en la Complutense
- La Comunidad de Madrid cifra en un 44 % el seguimiento del primer día de huelga educativa
LEY NIETOS
El Gobierno avisa de que ciudadanos que ya votaron por la ley de nietos no podrán ahora
CLAVES | Las vías de los afectados por la ley de nietos para recuperar su derecho a voto el 29-N. Rafael Martínez
SISTEMA PENSIONES
Bendodo asegura que el PP mantendrá el sistema público de pensiones y su revalorización
Ester Muñoz: Hay que fortalecer el sistema de pensiones y garantizar su sostenibilidad
El Gobierno acusa al PP de querer recortar las pensiones y defiende que son sostenibles
CASO LEIRE
La división en el CGPJ impide sacar una declaración de apoyo a la jueza de David Sánchez
Ponen protección a la jueza Biedma tras denunciar vigilancias y maniobras en su contra
CASO KOLDO
El Supremo rechaza el incidente de nulidad de Ábalos y abre la puerta a acudir al TC
ALCALDE ALGECIRAS
Landaluce dice que hasta que triunfe la moción de censura contra él seguirá gobernando
PP y Vox firman la moción de censura contra el alcalde de Algeciras
ETA PRESOS
El Gobierno vasco vuelve a conceder el tercer grado al exjefe militar de ETA Olarra Guridi
CRISIS VIVIENDA
PP ve "incoherencia" e "hipocresía" en el PSOE tras el caso de la pareja de Montse Mínguez
SOCIEDAD INMIGRACIÓN
Atendidos 1.867 migrantes en la última semana en Ceuta, 19 de ellos hospitalizados
Ong Alarm Phone alerta de una patera con 29 personas desaparecida en ruta hacia Mallorca
ESPAÑA INFLACIÓN
Los combustibles se disparan casi un 28 % en septiembre y empujan la inflación al 4,9 por ciento
YIHADISMO CATALUÑA
Los Mossos investigan a 265 personas por riesgo de radicalización yihadista en Cataluña
ESCUDO ANTIMISILES
Llega a Rota el John Basilone, sexto destructor del escudo antimisiles de la OTAN
ACCIDENTE TRÁFICO
Reabierta la A-1 en Burgos tras la salida de vía de un camión con mercancías peligrosas
ISAK ANDIC
La jueza cita al abogado Miquel Roca para que testifique sobre la herencia de Isak Andic
PAPA ESPAÑA
Govern desvincula a Mossos de expulsión de cantantes con 'estelades' de la Sagrada Familia
JULIO IGLESIAS
Fiscalía dice ahora que la A.Nacional puede investigar la querella contra Julio Iglesias
PREMIO SALIOU TRAORÉ
Un Saliou Traoré para dar voz a los saharauis que se han sentido "traicionados por España"
Ganador del Saliou Traoré:'La Provincia 53' recupera la historia de España en los márgenes
INTELIGENCIA ARTIFICIAL
Once empresas someten sistemas de IA de alto riesgo al primer 'banco de pruebas' español
WHATSAPP FUNCIONALIDADES
WhatsApp abre las llamadas a personas que no tienen cuenta
CINE SITGES
Norma Vila explora el síndrome del nido vacío desde el terror psicológico en 'Salitre'
Hugo Ruiz retrata junto a Chino Darín los bajos fondos de la noche madrileña en 'Dante'
CULTURA TEATRO
El Lope de Vega de Sevilla aúna flamenco, zarzuela y un homenaje a la generación del 27
BENIDORM FEST 2027
Ladilla Rusa, Isabel Aaiún, Vicco y Pipiolas, entre los 18 candidatos de Benidorm Fest
TEMPORADA ALTA
La compañía nacional de danza de Noruega presenta por primera vez en España 'How Romantic'
PROTECCIÓN ANIMAL
El sector del huevo se muestra favorable a reducir la eliminación de pollitos de un día
TIEMPO LLUVIAS
La Aemet alerta de una dana y de un desplome de las temperaturas para el fin de semana
EFE
nac/amd
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