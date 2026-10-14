Froholdt: "Habíamos hablado de las transiciones antes del partido"

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Sevilla, 14 oct (EFE).- Victor Froholdt, centrocampista danés del Oporto, lamentó los tres goles encajados este miércoles en el campo del Betis, algunos al contragolpe, porque los jugadores lusos habían "hablado de sus transiciones antes del partido" porque los béticos "han marcado muchos goles así", pero no les sirvió para puntuar.

"Creo que tuvimos problemas en algunos momentos de la primera parte, pero también en la segunda. Estuvimos bien en los momentos en los que marcamos y creo que dos goles deberían ser suficientes para al menos empatar en este campo. Luchamos, pero nos vamos muy decepcionados con el resultado", añadió Froholdt en zona mixta.

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El futbolista nórdico alabó la "mucha calidad" del Betis "en el último tercio del campo", lo que conllevó "dificultades para controlar el partido, especialmente con los dos goles en la segunda parte", y lamentó no haber "estado un poco más preparados en la presión alta y cuando atacaban con balones largos".

Victor Froholdt insistió en que, tras el 1-2, el Oporto encajó "dos goles evitables. Encajar tres goles hace que sea casi imposible ganar este tipo de partidos", a pesar de que cree que su equipo ha "gestionado bastante bien la posesión para identificar al jugador libre", pero lamentó no estar "suficientemente atentos en la defensa de sus jugadores de banda". EFE

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