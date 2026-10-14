Fisac: "Necesito más guerreros; jugar en casa tiene que ser un sufrimiento para el rival"

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Burgos, 14 oct (EFE).- El técnico del San Pablo Burgos, Porfi Fisac se quedó con la capacidad de reacción del Recoletas Salud San Pablo Burgos, pero también con las lecciones que deja la derrota ante el Hapoel y confesó que necesita "mas guerreros" porque "el Coliseum tiene que ser un sufrimiento para el rival".

El entrenador burgalés consideró que el dominio del rebote permitió al conjunto israelí imponer el ritmo que más le convenía, aunque destacó la reacción de sus jugadores tras el descanso y las opciones que tuvieron para llevarse el encuentro.

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El técnico reconoció que el resultado le dejó un sabor amargo, especialmente por el esfuerzo realizado por sus jugadores y por las decisiones arbitrales que, a su juicio, perjudicaron al equipo.

"Perder es siempre jodido. Con el esfuerzo que hemos hecho y con el arbitraje que hemos tenido, creo que no es justo un poquito el resultado en el marcador", afirmó el técnico que reconoció que el equipo necesita adaptarse a los criterios de la Eurocopa, donde considera que cada partido exige interpretar de manera diferente los contactos y el nivel de dureza permitido.

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"Hay que hacer los partidos más duros, más difíciles, desde el principio. Hay que ir más al límite", señaló.

Pese al tropiezo, el entrenador quiso destacar la capacidad del San Pablo para mantenerse con opciones durante todo el encuentro y aunque el Hapoel se impuso en el marcador durante los tres primeros cuartos, los burgaleses evitaron que su rival abriera una brecha definitiva y llegaron al tramo final con posibilidades de ganar. EFE

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vfr/asc