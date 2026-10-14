El Recreativo de Huelva, rival del Sestao River en la final

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Madrid, 14 oct (EFE).- El Recreativo de Huelva se clasificó este miércoles para la final de la Copa Federación, que se disputará el 14 de noviembre ante el Sestao River, al ganar en los penaltis por 5-3 al Navalcarnero tras el 2-2 registrado al final de la prórroga.

El primer clasificado a la final fue el Sestao River al ganar por 3-1 al Salamanca UDS en la semifinal a partido único disputada en el campo Municipal de Las Llanas.

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En la segunda semifinal, disputada en el Nuevo Colombino, el Navalcarnero abrió el marcador en el minuto 7 tras un mal despeje de Roan Riera que cazó Víctor Marín para batir al portero onubense Jero Lario.

El 0-2 visitante llegó tras una perdida del argentino Matías Chavarría en la frontal del área que cayó en los pies de Pablo Austín, quiene no dudó en chutar y anotar el segundo tanto de la noche.

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La reacción onubense llegó en el minuto 65 gracias a Chavarría en un tiro muy ajustado que no pudo parar Marcos y puso el 1-2 en el marcador en su estreno con la albiazul. El empate llegó a dos minutos del final, cuand Álex Bernal logró forzar la prórroga.

El marcador no se movió durante el tiempo extra y el partido se decidió en los penaltis, donde se impuso el equipo andaluz por 5-3 tras los goles de Hugo López, Nacho Ruiz, Samu Cortés, Agus Alonso y Paolo Romeros (5).

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La final se disputará el próximo 14 de noviembre en el estadio vizcaíno de Las Llanas. EFE