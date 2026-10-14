El Jairis debuta en la competición continental arrasando al Brod Na Savi croata

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Alcantarilla, 14 oct (EFE).- El Hozono Global Jairis Alcantarilla se impuso de forma abrumadora por 79-44 al Brod Na Savi croata en la primera jornada de la Eurocopa Femenina de baloncesto dentro del grupo E, que lidera por delante del DVTK Huntherm húngaro, que ganó por 56-38 al Panathilitkos Sykeon griego.

La victoria del cuadro dirigido por Bernat Canut llegó tras un primer cuarto algo equilibrado (14-10) pero ya marcándose las diferencias en el segundo, en el que un parcial de 24-12 hizo que se el Jairis llegara al descanso 16 puntos arriba (38-22). En la reanudación se prolongó la superioridad del conjunto español, que endosó al croata un 21-9 que hizo que el encuentro quedara prácticamente resuelto (59-31). Finalmente la diferencia se incrementó hasta los 35 puntos.

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Marta Alsina, Emily Bessoir y Billie Massey, las tres con 12 tantos, y Marie Mané, autora de 11, fueron las máximas anotadoras del conjunto murciano en el que Jordan Hobbs logró 9, Aina Ayuso 8, Laura Gil 6, Alba Prieto y Txell Alarcón 4 y Sami Hill 1. Jugaron pero sin anotar las canteranas Teresa López y Esther Caro.

Laila Phelia con 12 puntos y Zaay Grenn con 10 fueron las máximas anotadoras del conjunto balcánico. EFE

Ij/asc