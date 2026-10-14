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El empleo extranjero rompe la barrera de los 3,6 millones de afiliados

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Madrid, 14 oct (EFE).- La Seguridad Social ha superado por primera vez los 3,6 millones de afiliados extranjeros en términos de afiliación media en septiembre, tras sumar 84.220 en agosto, impulsada por el proceso extraordinario de regularización.

Según detalla este miércoles el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, la afiliación extranjera ha crecido en 547.637 ocupados en un año, un 17,7 % interanual, y ya suponen el 16,2 % del total de cotizantes a la Seguridad Social.

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Al detalle, de los 3.635.979 afiliados extranjeros de media registrados en septiembre, 2.085.568 son hombres y 1.550.411 mujeres, representando ya el 42,6 % del total de trabajadores extranjeros afiliados.

Por sectores, el empleo avanzó en educación (18,9 %), agricultura (13 %), construcción (4,1 %) y actividades administrativas y servicios auxiliares (3,8 %).

De forma global, en hostelería ya suponen el 33,7 % de todos los afiliados; en agricultura, el 30,7 %; en construcción, el 27,9 %; en actividades administrativas, el 20,4 % y en transporte, el 18,8 %.

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También tienen un peso destacado en los sistemas especiales: representan el 48,7 % de los afiliados al sistema especial del hogar y el 40,9 % del sistema especial agrario.

Por otro lado, el número de trabajadores autónomos extranjeros sigue creciendo y se sitúa en 546.242, lo que supone un 11,3 % más que hace un año.

Por nacionalidades, Marruecos sigue siendo el país con más afiliados a la Seguridad Social, con 425.064 cotizantes.

Le siguen Colombia (387.371), Rumanía (338.810), Venezuela (250.468), Italia (221.980), Perú (146.079), China (138.572), Ucrania (84.831), Ecuador (84.120) y Honduras (82.941).

En la tasa de crecimiento interanual, el avance es especialmente alto en trabajadores colombianos, el 53,1 % (134.332 afiliados más) y en venezolanos, donde el ritmo se acelera al 20,9 %, tras sumar 43.361 desde septiembre del año pasado.

"La afiliación de trabajadores extranjeros ha mostrado un especial dinamismo durante el año, con una aceleración del crecimiento desde finales de abril que ha coincidido con la puesta en marcha del proceso extraordinario de regularización de personas extranjeras", subraya la Seguridad Social.

Así, a 30 de septiembre, el número de afiliados extranjeros regularizados en alta por el proceso extraordinario ascendía a 421.306 en el contexto de una afiliación que supera los 22,4 millones de ocupados medios (22.437.553). EFE

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