Detenido por apuñalar mortalmente a un joven de 21 años en Cúllar Vega (Granada)

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Granada, 14 oct (EFE).- La Guardia Civil ha detenido al presunto autor de la muerte de un joven de 21 años, víctima que en la madrugada del pasado sábado recibió varias puñaladas en un local de ocio de Cúllar Vega (Granada) por las que murió al día siguiente.

Fuentes de este cuerpo armado, que se ha hecho cargo de la investigación, han informado a EFE de la detención de una persona como autor de los hechos, sin que de momento hayan trascendido más datos.

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La Guardia Civil ha trabajado en el caso con imágenes recogidas de cámaras de seguridad del recinto en el que sucedieron los hechos y con otro tipo de pesquisas.

El suceso tuvo lugar sobre las 5:00 horas de la madrugada de este pasado sábado en un establecimiento de ocio de Cúllar Vega en el que la víctima, un joven de 21 años, fue apuñalado.

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Aunque el joven fue evacuado a un hospital de la capital, donde fue intervenido tras llegar en estado crítico, la gravedad de las lesiones provocaron su muerte en la mañana del domingo. EFE

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