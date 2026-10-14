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Colau afirma que está dispuesta a apartarse como candidata si ayuda a un acuerdo para la unidad con Podemos

05/05/2026 La ex alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ofrece declaraciones a los medios a su llegada a la Audiencia Nacional, a 5 de mayo de 2026, en Madrid (España). POLITICA Gustavo Valiente - Europa Press
05/05/2026 La ex alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ofrece declaraciones a los medios a su llegada a la Audiencia Nacional, a 5 de mayo de 2026, en Madrid (España). POLITICA Gustavo Valiente - Europa Press
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La exalcaldesa de Barcelona Ada Colau ha afirmado que la propuesta para ser candidata a la Presidencia del Gobierno por Frente Amplio no es definitiva y que está dispuesta a dar un paso atrás y dejar de ser candidata si ayuda a alcanzar un acuerdo para conseguir una candidatura de unidad y convencer a Podemos para que se sume al proyecto.

"Todo se puede discutir. A mí se me ha presentado como candidata a la presidencia y me honra. Si yo soy útil ya he dicho que lo voy a hacer con muchísima ilusión y voy a poner toda mi energía en ello, pero si más adelante se suman más formaciones al Frente Amplio y el consenso de todas esas formaciones es que hay otra persona que genera más consenso que mi candidatura, oiga, adelante", ha enfatizado en declaraciones a TVE, recogidas por Europa Press.

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En este sentido, ha desgranado que esa candidatura única de la izquierda a la que aspira tiene que ser "muy coral", sin "vetos cruzados ni líneas rojas" y que se puede también redefinir tanto el referente electoral como cambiar la marca Frente Amplio para las elecciones. "Estoy siendo muy clara. Por mí no será", ha remachado para insistir en que su candidatura no es definitiva y puede dar un paso atrás si sirve para conseguir un consenso entre partidos.

EMILIO DELGADO TAMBIÉN ES BUENA OPCIÓN

Así, ha apostillado que su voluntad es que Podemos y la exministra de Igualdad, Irene Montero, estén dentro de esa futura coalición de unidad y que también el perfil del dirigente de Más Madrid, Emilio Delgado, es también una propuesta a considerar si fuera el lógico como número uno por Madrid.

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La exregidora de la ciudad condal ha insistido en que las conversaciones entre formaciones siguen abiertas y que la propia Montero, en el caso de Podemos, ha afirmado que está dispuesta a mantener conversaciones para una candidatura amplia, y que la obligación es dialogar ""hasta el último minuto", como se ha hecho en otras contiendas electorales.

También ha desgranado que ella misma animó al portavoz de ERC, Gabriel Rufián, a liderar este proyecto que tratan de levantar los partidos de Frente Amplio porque era una persona con "mucha popularidad" y abogaba por el sentido común de la unidad, pero "lamentablemente" ha generado "decepción" por la decisión "legítima" de seguir siendo cabeza de ERC a las próximas generales.

No obstante, ha aseverado que le toma la palabra cuando ayer apeló a las opciones de acuerdo con los Comuns y ha replicado, ante la negativa de ERC, que hay opciones de coaliciones donde "nadie pierde las siglas", como ocurre con las formaciones de Frente Amplio.

MANO TENDIDA A ERC Y PODEMOS PESE A SU ACUERDO "DESCONCERTANTE"

"Algunos me llamen ingenua, pero a mí lo que me anima a seguir es que cada vez que insistimos en que es necesaria esa candidatura única y que el acuerdo es posible", ha remachado Colau para insistir en que las organizaciones de izquierda tienen muchas coincidencias programáticas que deben servir de base para acuerdos "generosos y valientes".

En cuanto al acuerdo de colaboración entre ERC y Podemos, ha confiado en que esa alianza no sea contra los Comuns porque sería "incomprensible una estrategia de atacar a otro partido de izquierdas, cuando los adversarios son PP y Vox.

Colau ha declarado que no quiere ponerse en esa hipótesis aunque admite que ese acuerdo entre ERC y Podemos es "un poco desconcertante" y que hay gente que puede verlo como un pacto "pequeñito", que se dirige más a dividir que a sumar.

En todo caso, ha aseverado que mantiene "la puerta totalmente abierta y la mano totalmente tendida" para sentarse tanto con ERC, con Podemos y con otras formaciones.

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