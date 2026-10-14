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Colau afirma estar dispuesta a dar paso atrás como candidata si ayuda a un pacto para una lista de unidad

05/05/2026 La ex alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ofrece declaraciones a los medios a su llegada a la Audiencia Nacional, a 5 de mayo de 2026, en Madrid (España). POLITICA Gustavo Valiente - Europa Press
05/05/2026 La ex alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ofrece declaraciones a los medios a su llegada a la Audiencia Nacional, a 5 de mayo de 2026, en Madrid (España). POLITICA Gustavo Valiente - Europa Press
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La exalcaldesa de Barcelona Ada Colau ha afirmado que la propuesta para ser candidata a la Presidencia del Gobierno por Frente Amplio no es definitiva y "todo se puede volver a hablar" si sirve para alcanzar un acuerdo para conseguir una candidatura de unidad, expresando su deseo de que se pueda lograr un pacto para sumar a Podemos.

"Todo se puede discutir. A mí se me ha presentado como candidata a la presidencia y me honra. Si yo soy útil ya he ducho que lo voy a hacer con muchísima ilusión y voy a poner toda mi energía en ello, pero si más adelante se suman más formaciones al Frente Amplio y el consenso de todas esas formaciones es que hay otra persona que genera más consenso que mi candidatura, oiga, adelante", ha enfatizado en declaraciones a TVE, recogidas por Europa Press.

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En este sentido, ha desgranado que esa candidatura única de la izquierda a la que aspira tiene que ser "muy coral", sin "vetos cruzados ni líneas rojas" y que se puede también redefinir tanto el referente electoral como la marca para las elecciones.

De esta forma, ha apostillado que su voluntad es que Podemos y la exministra de Igualdad, Irene Montero, estén dentro de esa futura coalición de unidad y que también el perfil del dirigente de Más Madrid, Emilio Delgado, es también una propuesta a considerar si fuera el lógico como número uno por Madrid.

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