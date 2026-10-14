Chacarra, al asalto en la India del número uno del ránking europeo de golf

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Redacción deportes, 14 oct (EFE).- El jugador español Eugenio Chacarra afronta a partir de este jueves su participación en el torneo de la India de golf, del DP World Tour, en el que podría situarse como líder del ránking del circuito europeo, la ′Race to Dubai’.

Chacarra, de 26 años, superó el pasado domingo al norirlandés Rory McIlroy, en el segundo puesto con su subcampeonato en el Abierto de España y se quedó a solo 165,73 puntos del estadounidense Patrick Reed, líder de la clasificación desde comienzos de la temporada.

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Los tres disputarán la competición que comienza el jueves en el Delhi Golf Club y después de esta prueba, solo quedarán otras tres citas para acabar la temporada, Corea del Sur y las finales de Abu Dabi y Dubái, y resolverse la incógnita de quién será el mejor jugador del año.

Chacarra tuvo la opción de sobrepasar a Reed si hubiera ganado en Madrid, pero al quedar segundo empatado, después del escocés Grant Forrest, no pudo encaramarse al liderato, pero sí rebasar a McIlroy, también número dos del mundo, al que aventaja en 142,03 puntos.

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El golfista madrileño, que en el Abierto de España jugó con un dedo del pie roto, se ha mostrado muy sólido en el circuito europeo durante la presente campaña, con dos títulos, en Países Bajos e Italia, ambos en junio, dos segundos puestos, dos terceros y un cuarto.

Esta regularidad le ha permitido situarse como número 50 en la clasificación mundial y estar en disposición de ganar por primera vez la orden de mérito europea tras los torneos decisivos de Abu Dabi (5 al 8 de noviembre) y Dubái (12 al 15 del mismo mes).

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De conquistar la ′Race to Dubai’, sería el tercer español en lograrlo, después de Severiano Ballesteros, que lo hizo en seis ocasiones (1976, 1977, 1978, 1986, 1988 y 1991) y Jon Rahm (2019).

McIlroy, actual poseedor de la corona de mejor jugador de la orden de mérito, aspira a empatar el récord del escocés Colin Montgomerie, que tiene ocho títulos, mientras que para Reed también sería la primera.

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″Siempre es agradable llegar a este punto de la temporada y tener la oportunidad de ganar la ′Race to Dubái’. Eugenio me superó la semana pasada en España. Patrick no está jugando tan bien, así que esta semana es una gran oportunidad para recortar distancias y llegar a Oriente Medio en una muy buena posición para intentar ganar mi octavo título″, afirmó McIlroy este miércoles en una rueda de prensa en Nueva Delhi en la víspera del torneo.

Chacarra ya venció en una prueba en la India, el abierto nacional (Hero Open), en marzo de 2025, que supuso su primera victoria en el DP World Tour.

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Además de los tres primeros clasificados del ránking europeo, en el torneo del país asiático van a participar figuras como el irlandés Shane Lowry, los inglés Tommy Fleetwood, Justin Rose y Aaron Rai o el neozelandés Ryan Fox, ganador del último Abierto Británico. EFE