Espana agencias

Cae una organización que traficaba con cocaína entre Sevilla y Huelva

Guardar

Sevilla, 14 oct (EFE).- Cuatro personas han sido detenidas y dos de ellas han ingresado en prisión como integrantes de una organización criminal dedicada al tráfico de cocaína entre Huelva y Sevilla, en una operación en la que la Policía Nacional ha intervenido dos vehículos con compartimentos ocultos y más de 30.000 euros en efectivo.

La investigación de la denominada 'Operación Escarcha' comenzó a principios del pasado junio tras tener conocimiento de la posible existencia de un grupo organizado presuntamente dedicado al tráfico de sustancias estupefacientes entre ambas provincias andaluzas.

PUBLICIDAD

Las pesquisas identificaron a varios de sus integrantes y determinaron las funciones que desempeñaban dentro de la organización.

Los agentes comprobaron que utilizaban vehículos modificados con compartimentos ocultos para el transporte de la droga, y que los investigados adoptaban medidas de seguridad como la utilización de vehículos lanzadera con funciones de contravigilancia.

PUBLICIDAD

Durante uno de estos desplazamientos los agentes sorprendieron a dos de los investigados tratando de introducir diez kilogramos de cocaína en un compartimento oculto situado en el maletero de uno de los vehículos.

Ambos fueron detenidos, uno de ellos como presunto encargado del transporte de la sustancia estupefaciente y el otro por hacer funciones de contravigilancia.

Como continuación de la operación policial, se llevó a cabo una entrada y registro en Sevilla, donde fueron detenidos otros dos presuntos integrantes de la organización.

Durante la actuación, los agentes intervinieron más cocaína hasta un total de once kilogramos, una báscula de precisión, más de 30.000 euros en efectivo y otros efectos relacionados con la actividad investigada.

Según ha informado este miércoles la Policía en un comunicado, la cocaína intervenida habría alcanzado en el mercado ilícito un valor superior a los 600.000 euros. EFE

(vídeo)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Ha salido el CIS: el PSOE ganaría las elecciones generales con más de 11,8 puntos sobre el PP y Vox se dispara al 17%

El barómetro de octubre es previo a la convocatoria de las generales y a la muerte de Maricarmen

Ha salido el CIS: el PSOE ganaría las elecciones generales con más de 11,8 puntos sobre el PP y Vox se dispara al 17%

El futuro de la donación de órganos podría estar en los cerdos: cómo funcionan los xenotrasplantes y por qué en España no es una realidad

Los xenotrasplantes se realizan con cerdos modificados genéticamente para aumentar la compatibilidad inmunológica con el cuerpo humano

El futuro de la donación de órganos podría estar en los cerdos: cómo funcionan los xenotrasplantes y por qué en España no es una realidad

La cueva en Francia donde cabría Notre Dame bajo tierra y que tardó 200 millones de años en formarse

Utilizaron un globo aerostático para medirla, fue refugio de militares en tiempos de guerra y tiene esculturas naturales milenarias

La cueva en Francia donde cabría Notre Dame bajo tierra y que tardó 200 millones de años en formarse

Rafa Nadal presenta su propio vino tinto junto a una histórica bodega jumillana: un tinto ecológico con un precio que ronda los 60 euros

El exdeportista balear se ha unido a la centenaria firma vinícola Juan Gil para presentar una edición especial limitada que ha permitido rescatar antiguos viñedos de más de 50 años

Rafa Nadal presenta su propio vino tinto junto a una histórica bodega jumillana: un tinto ecológico con un precio que ronda los 60 euros

Estos son los resultados ganadores del Sorteo 2 de Super Once

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la oportunidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Estos son los resultados ganadores del Sorteo 2 de Super Once
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Ha salido el CIS: el PSOE ganaría las elecciones generales con más de 11,8 puntos sobre el PP y Vox se dispara al 17%

Ha salido el CIS: el PSOE ganaría las elecciones generales con más de 11,8 puntos sobre el PP y Vox se dispara al 17%

Elecciones generales de 2026, en directo: última hora sobre las coaliciones para el 29-N, encuestas y la visita de los reyes en Melilla

El Tribunal de Cuentas amnistía a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y otros 33 excargos del Govern por los gastos del ‘procés’

Por qué algunos conductores cubren el limpiaparabrisas trasero con una bolsa de plástico y qué daños evita

El exjuez del 11-M y abogado de la empresaria que llevó 90.000 euros a la sede del PSOE inicia una nueva etapa profesional en el despacho de Cospedal

ECONOMÍA

El índice para actualizar los alquileres toca su máximo el mes del desahucio de Maricarmen y la acampada de Sol: tu casero puede subirte hasta un 2,54%

El índice para actualizar los alquileres toca su máximo el mes del desahucio de Maricarmen y la acampada de Sol: tu casero puede subirte hasta un 2,54%

El SEPE abona un subsidio por insuficiencia de cotización: cuánto se puede cobrar sin el tiempo mínimo para el paro

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

La inflación trepa al 4,9% en septiembre y obliga al Gobierno a mantener el descuento de 20 céntimos en los combustibles

M. A. Vázquez, presidente de los economistas: “España es uno de los países que más crece de Europa, pero muchas familias no llegan a fin de mes”

DEPORTES

Mourinho, el emperador romano que se marchó con la corona de laurel y regresa al Coliseo como un rival de Champions vestido de blanco

Mourinho, el emperador romano que se marchó con la corona de laurel y regresa al Coliseo como un rival de Champions vestido de blanco

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Galatasaray en Champions

El Villarreal remonta el duelo ante el Nápoles y se reencuentra con la victoria en Champions

La Champions aviva el dilema del Cholo con Julián Álvarez: un palo impide que se reencuentre con el gol y la afición y los cambios responden

Gordon, Fermín y Adeyemi hacen olvidar la baja de Raphinha por lesión en una brillante noche para el FC Barcelona en Champions