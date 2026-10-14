Cae una organización que traficaba con cocaína entre Sevilla y Huelva

Guardar

Sevilla, 14 oct (EFE).- Cuatro personas han sido detenidas y dos de ellas han ingresado en prisión como integrantes de una organización criminal dedicada al tráfico de cocaína entre Huelva y Sevilla, en una operación en la que la Policía Nacional ha intervenido dos vehículos con compartimentos ocultos y más de 30.000 euros en efectivo.

La investigación de la denominada 'Operación Escarcha' comenzó a principios del pasado junio tras tener conocimiento de la posible existencia de un grupo organizado presuntamente dedicado al tráfico de sustancias estupefacientes entre ambas provincias andaluzas.

PUBLICIDAD

Las pesquisas identificaron a varios de sus integrantes y determinaron las funciones que desempeñaban dentro de la organización.

Los agentes comprobaron que utilizaban vehículos modificados con compartimentos ocultos para el transporte de la droga, y que los investigados adoptaban medidas de seguridad como la utilización de vehículos lanzadera con funciones de contravigilancia.

PUBLICIDAD

Durante uno de estos desplazamientos los agentes sorprendieron a dos de los investigados tratando de introducir diez kilogramos de cocaína en un compartimento oculto situado en el maletero de uno de los vehículos.

Ambos fueron detenidos, uno de ellos como presunto encargado del transporte de la sustancia estupefaciente y el otro por hacer funciones de contravigilancia.

Como continuación de la operación policial, se llevó a cabo una entrada y registro en Sevilla, donde fueron detenidos otros dos presuntos integrantes de la organización.

PUBLICIDAD

Durante la actuación, los agentes intervinieron más cocaína hasta un total de once kilogramos, una báscula de precisión, más de 30.000 euros en efectivo y otros efectos relacionados con la actividad investigada.

Según ha informado este miércoles la Policía en un comunicado, la cocaína intervenida habría alcanzado en el mercado ilícito un valor superior a los 600.000 euros. EFE

PUBLICIDAD

(vídeo)