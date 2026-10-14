Aplazan hasta el viernes el desahucio en Burgos de una madre con dos hijos, uno menor

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Burgos, 14 oct (EFE).- La comisión judicial ha decidido aplazar hasta el viernes el desahucio de una madre con dos hijos, uno de ellos menor, del piso donde residen, una vivienda social que tienen subarrendada desde 2002 en la calle Concepción de la capital burgalesa.

Un grupo de unas cincuenta personas se ha concentrado en el portal de la vivienda para paralizar el desahucio, que estaba previsto para esta misma mañana.

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Carlos, uno de los portavoces del Sindicato de Vivienda de Burgos, convocante de la concentración, ha explicado que se trata de una familia que tiene subarrendado el inmueble, que es una vivienda social.

Esta tarde, el sindicato celebrará una reunión para buscar alternativas, aunque ya apuntan la posibilidad de que la entidad propietaria del inmueble formalice un contrato con la familia afectada.

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En todo caso, ya adelantan que volverán a concentrarse el viernes para evitar que se produzca el desahucio.

"La familia está nerviosa por lo que pueda ocurrir y porque impresiona ver desde la ventana como hay varios coches policiales para apoyar el desahucio", ha explicado el portavoz del sindicato. EFE

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