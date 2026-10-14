Alexia: "La mentalidad ahora es el Mundial de Brasil, da igual lo que hayamos ganado"

Guardar

Madrid, 14 oct (EFE).- Alexia Putellas, que alcanzó los 150 partidos con la selección española, subrayó este miércoles que la mentalidad que tiene el equipo ahora es el Mundial de Brasil 2027 y que los títulos conseguidos hasta el momento no te "garantizan el éxito".

Alexia Putellas completó el martes una marca inédita para el fútbol femenino español al alcanzar los 150 partidos jugados con 'La Roja'.

PUBLICIDAD

"Es una cifra histórica que cualquier jugadora sueña con llegar. Tengo la suerte de pertenecer a una generación que hemos podido conseguir muchos títulos, hemos jugado finales, hemos ganado campeonatos del mundo, Nations League... Me siento muy afortunada de pertenecer a este momento", dijo Putellas, en una entrevista que hizo pública este miércoles la Federación Española de Fútbol.

La jugadora del London City, es internacional desde 2013 y cumplió el centenar y medio de partidos internacionales ante la segunda del ránking, Estados Unidos, en un partido amistoso de preparación con miras al Campeonato del Mundo del próximo verano.

PUBLICIDAD

Con excepción de la Euro de 2022, que se perdió al romperse el ligamento cruzado el día antes de empezar la competición, Alexia ha estado desde entonces en cada gran cita con 'La Roja', desde el Mundial de 2015 -el primero que jugó España- a la Eurocopa del año pasado, pasando por la Copa del Mundo ganada en 2023.

La doble ganadora del Balón de Oro, es la futbolista española con más encuentros disputados con 'La Roja', por delante de la capitana Irene Paredes (129), de Jenni Hermoso (125) y de Mariona Caldentey (104).

PUBLICIDAD

"Estoy tranquila porque conozco la mentalidad de este equipo y en ningún momento a pesar de todo lo que hemos ganado se ha querido conformar con eso. Ahora la mentalidad ya es el Mundial de Brasil, da igual lo que hayamos ganado porque forma parte del pasado y nada de eso te garantiza volver a tener éxito en Brasil", afirmó la capitana de España.

Putellas aseguró que su próximo reto es "ayudar" a conseguir la segunda estrella para España. Su cantidad de internacionalidades sólo son superados en la categoría masculina por Sergio Ramos, que logró 180; e Iker Casillas, con 167 partidos. EFE

PUBLICIDAD