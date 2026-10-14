Alexia celebra su partido 150: "Soy una afortunada por estar en el sitio en el que estoy"

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Chester (EE.UU.), 13 oct (EFE).- Alexia Putellas jugó este martes su partido 150 con la selección española, récord histórico que celebró con gol y asistencia en el empate 2-2 ante Estados Unidos y en el que también se acordó de las personas que la han acompañado desde que debutó con la 'La Roja' en 2013.

"Agradezco a mis compañeras, al cuerpo técnico, a toda la gente que está a nuestro lado desde que llegué siendo una niña. He crecido con ellos, estoy creciendo con ellos y soy una afortunada por estar en el sitio en el que estoy", explico Putellas en la zona mixta tras el encuentro.

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La '11' consideró que ha vivido muchos buenos momentos "tanto dentro como fuera del campo" en estos 13 años y que le resulta difícil quedarse con solo uno.

También quiso acordarse de aquellas jugadoras que la recibieron en la absoluta cuando debutó y "que no han podido vivir lo que es ser profesional".

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La de Mollet del Vallès consideró que en el partido de este martes jugado en el Subaru Park de Chester, Pennsilvania, el equipo gobernó durante tramos más largos en comparación con el amistoso que también disputaron contra Estados Unidos el sábado en Washington y en el que se impusieron por 0-2 pese a sufrir más.

"Queríamos tener más el control, posesiones más largas, juntarnos como equipo para luego, si había alguna pérdida, poder evitar que ellas fueran hacia adelante. Creo que en eso hemos mejorado respecto al otro partido, pero creo que lo podemos hacer incluso aún mejor", añadió.

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"Al final ellas son fuertes en transiciones. Lo habéis visto: son muy rápidas, sobre todo por los carriles de fuera", afirmó sobre el juego de las estadounidenses que, tras irse al descanso con un 0-2, lograron igualar a golpe de rupturas en velocidad y mucho empuje.

Al ser preguntada en si piensa en la posibilidad de superar los 180 partidos de Sergio Ramos, el futbolista que más ha jugado jamás con España, rió y dijo que no piensa en ello.

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"Voy día a día, desde que tuve la lesión, como ya sabéis, intento disfrutar cada día, aprovechar, llevarme al límite, me apasiona lo que hago", explicó.

"El tiempo dirá, no pienso nada en eso, ahora pienso en estar con mis compañeras, analizar el partido, mejorar. Esto no para y el fin de semana tengo otro con el club", concluyó la centrocampista del Lionesses londinense. EFE

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