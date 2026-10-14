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Aday Mara mete diez puntos en su penúltimo partido de pretemporada

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Chicago (EE.UU.), 13 oct (EFE).- El español Aday Mara, elegido con el número doce en el último draft de la NBA, anotó diez puntos este martes en el partido ganado 114-112 en la prórroga por los Oklahoma City Thunder contra los Indiana Pacers en la pretemporada de la liga estadounidense.

Mara, pívot de 21 años que ganó la NCAA con Michigan en la última campaña, aportó diez puntos y cuatro rebotes, con cuatro de cinco en tiros de campo, en 18 minutos en pista saliendo del banquillo.

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El zaragozano había anotado doce contra los New Orleans Pelicans, 22 contra los Milwaukee Bucks y 17 frente a los Atlanta Hawks, cuando también capturó diez rebotes.

Los Thunder fueron liderados por 20 puntos de Jared McCain en su victoria contra los Pacers.

OKC comenzará la temporada NBA con un duelo contra los San Antonio Spurs. EFE

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