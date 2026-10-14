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96-71. La Laguna Tenerife aplasta al Maxima Roma sin despeinarse

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Santa Cruz de Tenerife, 14 oct (EFE).- La Laguna Tenerife firmó un partido de Eurocopa muy completo en el que imposibilitó cualquier intento del Maxima Roma por meterse en el partido, ya que anuló por completo al equipo italiano, al que acabó derrotando por 25 puntos.

Apoteósico inicio de La Laguna Tenerife en su vuelta al Santiago Martín, en el que sus jugadores completaron un sobresaliente primer cuarto en el que mostraron un gran acierto tanto en la parcela ofensiva como en la defensiva, con dos parciales de 7-0 prácticamente consecutivos que desesperaron a los italianos e influyeron notablemente en su acierto en el tiro, con tan solo cinco puntos anotados tras los primeros siete minutos (18-5).

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El combinado aurinegro había atosigado a su rival hasta el punto de fijar una distancia de 15 puntos en el marcador, con un contundente 18-3 en el minuto 6:17 de juego pero, tras el cambio de quinteto de Cotelli, los visitantes superaron la barrera mental que les había proporcionado el asedio de los primeros compases y consiguieron sumar varios puntos de manera más seguida aunque, aún así, no les sirvió para cerrar esa brecha y cerraron el primer cuarto con un 26-14 favorable a los canarios.

En el segundo se igualaron algo más las fuerzas y el conjunto romano se mostró algo más acertado, con mayor fluidez en el ataque y sin tantos problemas atrás, lo que frenó el gran arranque que había protagonizado el equipo dirigido por Jaka Lakovic, que logró mantener la diferencia al marcharse al descanso con un parcial global en dicho cuarto de 19-19 (45-33).

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Al regreso del descanso, Maxima Roma dio el primer paso para acortar la diferencia instalada por los locales, pero Vince Hunter saltó con una marcha más al partido y firmó siete puntos en 96 segundos de juego para dejar a los suyos 17 arriba (52-35), siendo esta la máxima renta del choque hasta el momento, lo que les permitió bajar un poco las revoluciones gracias al gran rendimiento presentado hasta ese momento.

Los romanos no cesaron en sus intentos por reengancharse al partido, pero no hubo manera de parar a los locales que se siguieron gustando y ampliando cada vez más la distancia, hasta la máxima de un +28 (94-66) a falta de poco más de un minuto, para finalmente sentenciar la contienda con un aplastante 96-71.

Ficha técnica:

96 - La Laguna Tenerife (26+19+20+31): TJ Bamba (7), Doornekamp (5), Fitipaldo (2), Guy (10), Happ (15) -inicial-, Jaime Fernández (13), Van Beck (10), Huertas (6), Shermadini (15), Abromaitis (5), Hunter (7), Kurucs (1).

71 - Maxima Roma (14+19+15+23): Alibegovic (3), Bilan (7), Holiday (2), Tyson (14), Wheatle (0) -inicial-, Brown III (4), Carnevale (-), Lemar (6), Veronesi (8), Moon (12), Bonacini (2), Camara (13).

Árbitros: Joseph Bissang, Ioannis Tiganis y Marko Mustapic.

Incidencias: Tercera jornada de Eurocopa disputada en el Pabellón Santiago Martín, ante 2.849 aficionados.

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AM/asc

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