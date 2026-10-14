84-85 El San Pablo roza la remontada ante el Hapoel Jerusalén

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Burgos, 14 oct (EFE) -. El Recoletas Salud San Pablo Burgos cayó en casa ante el Hapoel Jerusalén (81-83) en la tercera jornada de la Eurocopa de baloncesto, en un partido en el que fue a remolque durante buena parte del encuentro, pero en el que rozó la remontada en un último cuarto de máxima igualdad.

Los de Porfi Fisac llegaron a ponerse por delante, aunque no aprovecharon sus últimas tres oportunidades de canasta para forzar la victoria.

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El equipo burgalés arrancó con energía y encontró en Taboada a su principal referencia ofensiva, con sus primeras acciones permitieron a los locales tomar la iniciativa en el marcador, con el apoyo de Audige y Doumbouya.

El San Pablo llegó a disfrutar de una ventaja que obligó a Sasa Obradovic a detener el partido con un tiempo muerto, sin embargo, el Hapoel fue encontrando soluciones a través de Lofton y Miletic, antes de cerrar el primer cuarto por delante (18-24), después de un parcial favorable que cambió la dinámica inicial.

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El segundo periodo confirmó las dificultades de los de Porfi Fisac para frenar el ataque visitante.

Levi y Cacok ampliaron la renta israelí, mientras Smith y Lofton castigaban a la defensa burgalesa y una técnica señalada a Porfi Fisac llegó con el marcador en 22-35, en un tramo complicado para los locales.

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El San Pablo trató de mantenerse en el partido con el acierto de Steward, Doumbouya y Sengfelder, mientras que Radosavljevic también aportó puntos importantes, pero el Hapoel conservó el control y alcanzó el descanso con siete puntos de margen, tras la reacción final burgalesa.

Los burgaleses salieron con otra energía tras el descanso y encontraron en Doumbouya y Radosavljevic las primeras respuestas ofensivas.

Audige y Sengfelder, este último especialmente inspirado, lideraron la remontada local hasta igualar el marcador (52-52) y Samar culminó la reacción al situar al San Pablo por delante (55-54), lo que obligó al Hapoel a recuperar su mejor versión.

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La respuesta visitante llegó de la mano de Zoosman y Lofton, que devolvieron la iniciativa a los israelíes mientras que San Pablo perdió fluidez ofensiva en el tramo final del cuarto y el Hapoel aprovechó la situación para abrir brecha (57-70).

Doumbouya recortó distancias desde la línea de tiros libres, pero los burgaleses afrontaron el último periodo con la obligación de remontar de nuevo.

Taboada y Steward encabezaron la reacción burgalesa para reducir la diferencia hasta los dos puntos (66-68), mientras el equipo de Porfi Fisac elevaba la intensidad y encontraba mejores soluciones en ataque. Taboada mantuvo a los locales en la pelea y Dani Díez y Samar prolongaron la remontada hasta situar el marcador en 74-75.

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El San Pablo no se rindió. Doumbouya y Radosavljevic volvieron a acercar a los burgaleses y una canasta de Dani Díez puso por delante a los locales (79-78). Sin embargo, Lofton devolvió la ventaja al Hapoel y Steward respondió para establecer el 81-80.

Con 43 segundos por jugarse, Milton anotó para colocar el 81-83. El conjunto burgalés dispuso después de tres oportunidades consecutivas para igualar o ponerse por delante, pero no consiguió convertir ninguna de ellas y dejó escapar sus opciones de culminar la remontada.

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Roddy metió la canasta de la victoria y con 1 segundo por jugarse Taboada anoto el triple para poner el 84-85 definitivo.

--Ficha técnica:

84 - San Pablo Burgos (18+21+20+25): Chase Audige (4), Ziga Samar (5), Balsa Koprivica (0), Sekou Doumbouya (15), Joaquín Taboada (20) -cinco inicial- DJ Steward (11), Pablo Almazán (0), Dani Díez (4), Rubén Guerrero (0), Dusan Radosavljevic (8), Christian Sengfelder (15), Raúl Lobaco (2).

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85 - Hapoel Midtown Jerusalem (24+22+24+15): Kenny Lofton Jr. (28), Lorenzo Brown (0), Dusan Miletic (4), David Roddy (8), Ethan Burg (3) -cinco inicial- Davonte Cacok (11), Jaleen Smith (13), Yotam Hanochi (-), Shake Milton (7), Roi Huber (-), Nimrod Levi (6), Yovel Zoosman (5).

Árbitros: Thomas Bissuel, Nick Van Den Broeck, Cisil Gungor. Eliminado por cinco faltas personales al jugador de Hapoel de Jerusalem Dusan Miletic (min 35).

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 3 del grupo A de la Eurocopa de baloncesto disputado en el Coliseum Burgos ante 6.178 espectadores. EFE

vfr/arh