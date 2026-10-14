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77-49. El Spar Girona coge aire con su primera victoria, contra el Ostrava checo

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Girona, 14 oct (EFE).- El Spar Girona, tras un pésimo arranque con cuatro derrotas en cuatro partidos, celebró finalmente su primera victoria este miércoles al vencer al SBS Ostrava checo en la primera jornada de la Eurocopa de baloncesto (77-49).

El equipo catalán consiguió un triunfo tan claro como balsámica, para coger aire en medio de una situación muy delicada por la mala dinámica de juego y de resultados y por las lesiones de Iyana Martín, Axelle Merceron y Laura Quevedo.

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El entrenador, Roberto Íñiguez, incluso admitió en la previa que muchas jugadoras estaban fuera de forma y que ya había tenido "demasiada comprensión, complacencia y cariño" con el vestuario.

El Girona enmendó sus errores y recuperó la sonrisa y las sensaciones en una gran actuación colectiva liderada por Conner (19) y Camilión (8 puntos, 5 rebotes, 11 asistencias y 21 de valoración).

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El rival empezó mejor (2-7 y 4-10) e hizo temer una nueva derrota del Girona para ahondar un poco más su grave crisis, pero las locales dieron un paso firme hacia adelante tanto en ataque como en defensa y cerraron el período con un 17-3 (21-3) bajo la batuta Camilión, con cinco puntos y cinco asistencias, y Bulgak, con seis puntos y cuatro rebotes.

Se pasó del desalentador 1-5 en rebotes de los tres primeros minutos a un 14-8 al final del primer cuarto, además de un 10-3 en asistencias.

El Girona llevó su máxima ventaja hasta los once puntos en el ecuador del segundo período (27-16), pero ya se había contagiado de la falta de acierto checa.

Las visitantes se acercaron con un 0-8 (27-24), pero el Girona respondió por vía de Senyurek y llegó al descanso con siete puntos de margen (31-24, 10-11).

Las locales acabaron la primera mitad con un pobre 23% en triples (3-13), pero es que el Ostrava tenía un 20% en tiros de dos puntos (4/20).

El Girona acabó de romper el partido con el inicio de la segunda parte. Firmó un parcial de 12-4 con ocho puntos de Conner (43-28), la primera jugadora en llegar a dobles dígitos de anotación.

La entrenadora visitante pidió un nuevo tiempo muerto para intentar recuperar la compostura, pero su equipo continuaba negado en ataque, sobre todo en la pintura, y el equipo catalán continuó ampliando su ventaja.

Las catalanas ahogaban a las visitantes y despidieron el tercer período con una máxima ventaja de 24 puntos tras dos triples consecutivos de Lekovic (55-31). El parcial del cuarto fue de 24-7.

La renta local alcanzó los 28 puntos por mediación de Bulgak (60-32). El Ostrava respondió con un 2-9 (62-41), pero acabó por debajo del 30% en tiros de campo y el cuadro de Íñiguez silenció cualquier atisbo de duda y se fue hasta el 73-43 a base de triples.

El Girona abrió la temporada con la eliminación en la fase previa de la Euroliga y venía de encadenar tres derrotas en la Liga Endesa, pero encontró oxígeno con el estreno de la Eurocup. En 2019 y 2024 ya fue semifinalista de la segunda competición europea. EFE

- Ficha técnica:

77 - Spar Girona (21+10+24+22): Lekovic (8), Casas (5), Conner (19), Guerrero (7), Senyurek (9) -cinco inicial-; Bulgak (11), López (10) y Camilión (8).

49 - SBS Ostrava (13+11+7+18): Domuzin (6), Kubickova (10), Valkova (8), Ewodo (12), Lass (-) -cinco inicial-; Kanova (2), Smutna (11), Vackova (-) y Vasileva (-).

Árbitros: Vujicic (Montenegro), Brekalo (Bosnia y Herzegovina) y Marques da Silva (Portugal). Sin eliminadas.

Incidencias: Partido de la jornada 1 de la fase de grupos de la Eurocopa disputado en el Pavelló de Fontajau, en Girona. EFE

asm/arh

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