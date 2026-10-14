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16-9. El Barceloneta enfría las expectativas del nuevo Sabadell y alza otra Supercopa

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Sabadell (Barcelona), 14 oct (EFE).- El Zodiac Atlètic Barceloneta enfrió las expectativas del renovado proyecto del Astralpool Sabadell, que aspiraba a discutirle el trono del waterpolo nacional, con un contundente 16-9 que le permitió conquistar su vigésima primera Supercopa de España, la sexta consecutiva, y reafirmar su hegemonía en el panorama nacional.

El cuadro vallesano plantó cara durante los tres primeros periodos, pero acabó cediendo ante el potencial ofensivo del vigente campeón de Europa, liderado por Bernat Sanahuja, autor de cinco tantos, y Vince Vigvari, que sumó cuatro para contribuir al tercer título del equipo que dirige Fran Fernández en lo que va de temporada, después de los logrados en la Copa Catalunya y la Supercopa de Europa

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La final era mucho más que una lucha por el título: representaba una oportunidad para calibrar hasta dónde puede llegar el proyecto vallesano. Frente al rival que marca el listón, el equipo de Albert Español afrontaba el reto de poner a prueba su evolución y demostrar que puede competir de tú a tú.

Y la puesta en escena no pudo ser más elocuente. El Sabadell saltó al agua con un plan perfectamente definido, fruto de un estudio minucioso de las múltiples amenazas ofensivas del conjunto marinero. El rigor defensivo y las intervenciones de ambos porteros marcaron los primeros compases, en los que las defensas se impusieron a los ataques para mantener un corto 2-2 al término del período.

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El primer receso, sin embargo, pareció sentarle mejor al Atlètic Barceloneta. Fran Fernández dio con la tecla en las superioridades numéricas, con un notable 3 de 4 en el segundo periodo, una eficacia que permitió al conjunto marinero tomar las riendas del encuentro (5-3, min.12)

El Sabadell, penalizado por su escaso acierto en esa misma faceta (1 de 6), se resistía a perder la estela del rival (5-5). Pero entonces emergió la calidad de Sanahuja, que asumió el protagonismo con dos tantos consecutivos para frenar la reacción vallesana y devolver a los suyos al una ventaja de dos goles al descanso (7-5).

Tras el paso por vestuarios, el conjunto barcelonés consolidó las buenas sensaciones con las que había cerrado el segundo periodo. Al Sabadell, en cambio, se le fue agarrotando el brazo, con Cabanas como principal excepción y último bastión de una resistencia que, a medida que avanzaban los minutos y la brecha no se cerraba, empezaba a convertirse en un ejercicio de fe (11-8).

El tanto de Vergara, que acercó a los vallesanos a solo dos goles (11-9, min. 25), fue el último amago de rebelión capaz de inquietar al campeón. Ni siquiera la apuesta de Albert Español por el portero-jugador, en un último intento de quemar cartuchos, logró alterar el desenlace.

El desgaste acumulado terminó por pasar factura a un Sabadell que ya no encontró respuestas ante el demoledor arsenal ofensivo del campeón de Europa. El Atlètic Barceloneta aprovechó la descomposición final de su rival para disparar la diferencia hasta un contundente, aunque engañoso, 16-9 que volvió a evidenciar su hegemonía en el panorama nacional.

- Ficha técnica:

16 - Zodiac Atlètic Barceloneta: Aguirre; Munárriz (1), Velotto (-), Valls (1), Sanahuja (5, 2p), Di Fulvio (-), Echenique (-), Javier Bustos (-), Tahull (3), Vigvari (4), Biel (1), Alejandro Bustos (-), Gomila (1) y Delmas (p.s).

9 - Astralpool Sabadell: Lorrio; Roberto Valera (-), Carrio (-), Corres (-), De Toro (-), Francisco Valera (-), Bonet (-), Cabanas (4, 1p), Averka (2, 2p), Pérez (1), Vergara (2), Larsen (-), Stromajer (-) y Romeva (p.s).

Parciales: 2-2, 5-3, 4-3 y 5-1.

Árbitros: Jaume Teixidó, Ángel Moliner y Álex Ortega. Eliminaron a Javi Bustos por parte del Zodiac Atlètic Barceloneta y a Josep Bonet por parte del Astralpool Sabadell.

Incidencias: Supercopa de España disputada en la piscina Can Llong de Sabadell. EFE

avm/asc

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