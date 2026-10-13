Temas del día de EFE España del martes 13 de octubre de 2026 (13:45 horas)

Guardar

REYES CEUTA

Ceuta- Los reyes llegan a Ceuta para una visita histórica

PUBLICIDAD

(Texto enviado a las 12:35; 442 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

- Los reyes se dan un baño de multitudes en Ceuta

(Texto enviado a las 13:39; 360 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

Melilla - Las diez visitas reales a Melilla, la primera de Felipe VI. Paqui Sánchez

(Texto enviado a las 9:06; 666 palabras) (Foto)

- Imbroda dice que “habrá un antes y un después” de la visita de los reyes a Ceuta y Melilla

(Texto enviado a las 13:10; 541 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

LEY NIETOS

Madrid - - El PSOE no comparte la decisión del Supremo sobre la ley de nietos, pero la acata

(Texto enviado a las 9:39; 408 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

Sumar y Podemos ven la decisión de la ley de nietos un "disparate" que vulnera derechos

(Texto enviado a las 12:47; 205 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

ELECCIONES GENERALES

Madrid - Irene Montero asegura que Podemos no se integrará en Frente Amplio

(Texto enviado a las 11:38; 311 palabras) (Foto) (Vídeo)

- Comuns aboga por buscar una fórmula que una a la izquierda yendo "provincia a provincia"

(Texto enviado a las 13:24; 345 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

- Feijóo dice que Vox no es el "adversario" del PP y aboga por el respeto a los de Abascal

(Texto enviado a las 11:08; 514 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

- Vox celebra que Feijóo empiece a respetarles y sea consciente de que el enemigo es Sánchez

(Texto enviado a las 11:41; 235 palabras)

- PP y UPN llegan a un principio de acuerdo para presentarse juntos a las elecciones

(Texto enviado a las 13:11; 217 palabras)

HUELGA GENERAL

Madrid - UGT y CCOO defienden la necesidad de una huelga y urgen a CEOE a negociar alzas salariales

(Texto enviado a las 12:49; 573 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

PLAN JUVENTUD

Madrid - El Gobierno aprueba el Plan de Acción de Juventud hasta 2028 con casi 60.000 millones

(Texto enviado a las 13:19; 201 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

PODER JUDICIAL

Madrid - El Gobierno aprueba dos reales decretos para crear 500 plazas de jueces y 200 de fiscales

(Texto enviado a las 9:49; 312 palabras)

Madrid - El Gobierno refuerza el servicio de asistencia jurídica gratuita

(Texto enviado a las 13:27; 198 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

JUICIO LEZO

Madrid - Ignacio González niega haber cometido delitos de corrupción en su etapa en la Comunidad de Madrid.

(Texto enviado a las 12:00; 701 palabras) (Foto) (Vídeo)

ACOSO SEXUAL

Madrid - El PP de Cádiz pide la dimisión del alcalde de Algeciras por las denuncias de 2 militantes

(Texto enviado a las 8:16; 498 palabras)

JUVENTUD TECNOLOGÍAS

Madrid - Las familias con menos ingresos controlan menos el uso de pantallas de sus hijos.

(Texto enviado a las 11:35; 756 palabras) (Recursos de archivo en EFEServicios: 8023696362 / 8007572734 )

FÚTBOL MUNDIAL 2030

Madrid - Netflix adquiere los derechos audiovisuales exclusivos Mundial 2030 para España y Andorra

(Texto enviado a las 13:36; 432 palabras)

CINE SITGES (Entrevista)

Sitges (Tarragona) - El horror turco llega a Sitges con Alphan Eseli: "Una madre es capaz de todo por su hijo". Lara Malvesí

(Texto enviado a las 13:03; 554 palabras) (Foto)

TEATRO REAL

Madrid - La danza de Alvin Ailey vuelve al Teatro Real con un alegato para superar divisiones

(Texto enviado a las 10:00; 571 palabras)

MERCADO ANALÓGICO

Madrid - Vinilos, carretes y artes manuales: la reconquista del mercado analógico ante la IA. Daniela Goncalves Da Silva

(Texto enviado a las 13:42; 720 palabras) (Recursos de archivo en EFEServicios: 8023584559 / 8023473275)

AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

16:45h.- Ceuta.- REYES CEUTA.- Los reyes visitan el colegio de educación infantil y primaria Vicente Aleixandre Avd. Otero, s/n. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

18:00h.- Ceuta.- REYES CEUTA.- Los reyes presiden en acto ecuménico en recuerdo a las personas que fallecieron en el mar los pasados 30 y 31 de julio. Cementerio de Sidi Embarek. C/ Soldado del Valle Almazán, s/n. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

PUBLICIDAD

19:00h.- Ceuta.- REYES CEUTA.- Los reyes mantienen un encuentro con la sociedad de Ceuta. Parador. Plaza de Nuestra Señora de África, 15. (Texto) (Foto) (Vídeo)

19:00h.- Huesca.- ELECCIONES PP.- El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, participa en un acto de precampaña junto con el presidente del PP de Aragón, Jorge Azcón. Hotel ABBA. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

PUBLICIDAD

ECONOMÍA

17:00h.- Madrid.- JORNADA PROSPERIDAD.- El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, clausuran una jornada de CEMFI para presentar la iniciativa económica 'Acelerando la prosperidad compartida'. Centro Cultural Antonio Machado. C. de San Román del Valle, 8. (Texto)

PUBLICIDAD

19:30h.- Madrid.- ALIMENTOS ESPAÑA.- El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planaspreside la gala de entrega de los XXXVIII Premios Alimentos de España. Asiste la ministra de Igualdad. Teatro Real.

20:00h.- Barcelona.- PREMIOS COMERCIO.- El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu asiste a la XX edición de los Premios Barcelona Comercio. Auditorio MGS.

SOCIEDAD

16:00h.- Madrid.- GOBIERNO IGUALDAD.- La ministra de Igualdad, Ana Redondo participa en la acción 'Semillas en el corazón del sueño', incluida en la programación de Cultura Orgullosa, en el Palacio de Velázquez.

PUBLICIDAD

17:00h.- Madrid.- MEDIOAMBIENTE AVES.- El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, interviene en la presentación del Atlas de Migración de las Aves de SEOBirdLife. Salón de Actos del Museo de Ciencias Naturales. C/ José Gutiérrez Abascal, 2.

CULTURA Y TENDENCIAS

17:00h.- Barcelona.- BIENAL PENSAMIENTO.- Empieza la edición de 2026 de la Biennal de Pensament de Barcelona, con nombres como Alessandro Baricco, Lilian Thuram, Angélica Liddell, Mariana Enríquez o Patrick Radden Keefe. Plaça Joan Coromines (Atención a cargo de Esteve Caramés, director de programas culturals del ICUB). (Texto)

PUBLICIDAD

18:30h.- Madrid.- CULTURA MEDALLA.- El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, entrega la Medalla de la Orden Civil de Alfonso X al director de orquesta alemán David Afkham, en la sede del Ministerio.

19:00h.- Oviedo.- PREMIOS IBEROAMERICANOS.- Entrega de los Premios Iberoamericanos 2026 concedidos a la actriz Juana Acosta o al deportista Saúl Craviotto, entre otros. Edificio Histórico de la Universidad.

PUBLICIDAD

EFE

slp

Redacción EFE Nacional (34)913 46 71 86

Puede escribir a nacional@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.

Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 91 3467245