Simeone: "Julián está dando lo mejor y lo necesitamos"

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Madrid, 13 oct (EFE).- Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, destacó la actuación de Julián Alvarez en la victoria de su equipo ante el Manchester United y señaló que "está dando lo mejor".

"La afición siempre quiere ver lo mejor de un futbolista y Julián está dando lo mejor. Ante el Alavés dio lo mejor y hoy estuvo cerca de marcar. Está más cerca de lo que todos queremos y los hinchas quieren ver. Le necesitamos", dijo el técnico en conferencia de prensa cuando fue preguntado por la relación del futbolista con la afición.

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Sobre el fallecimiento de la madre de Koke y la influencia que el hecho puede haber tenido en el partido, Simeone dijo: "Sabemos de la importancia como persona que tiene Koke dentro del club. Fue un momento difícil para todos. Tiene una gran familia alrededor de él. Estamos acompañándolo en el sentimiento en este día. Con la familia linda que tiene alrededor de él, sacará este momento adelante".

Sobre Barrios y su gol, el técnico manifestó: "Estamos intentando gestionar con él de la mejor manera sus tiempos. Cada día está mejor, está más fuerte y esperemos gestionar tantos partidos. Hay que cuidarlo y lo vamos a cuidar para que pueda dar la mejor versión todo el año".

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También habló de Cardoso. "Está en un momento muy bueno. En el partido contra la Real Sociedad empezó a tener un nivel alto. Es el futbolista que fuimos a buscar".

Sobre el Manchester y el partido en sí señaló que tuvieron la suerte de empezar con buen pie. "Tuvimos esa suerte de empezar el partido con buen pie. La jugada del primer gol fue muy bonita. Sabíamos que si podíamos hacer esa primera presión nos podíamos encontrar con jugadas muy importantes. Tuvimos ocasiones para adelantar más el marcador. Ellos también, pero en el global creo que hicimos un mejor partido".

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Preguntado por el 'Cuti' Romero, indicó: "Lo queríamos hace dos años. Es un jugador diferente. Tiene jerarquía, personalidad y liderazgo desde la humildad y el respeto a sus compañeros. Partido a partido está demostrando el futbolista que es". EFE.