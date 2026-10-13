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Más Madrid abre una consulta vinculante a militantes sobre participar en Frente Amplio y la candidatura de Delgado

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Más Madrid ha abierto una consulta vinculante para que los militantes se pronuncien a favor o en contra de que el partido participe en el Frente Amplio y de que el portavoz adjunto en la Asamblea de la Comunidad, Emilio Delgado, encabece la candidatura de este espacio en la Comunidad de Madrid para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

"¿Estás de acuerdo con que Más Madrid participe en el Frente Amplio?", y "¿apoyas que Emilio Delgado encabece la candidatura del Frente Amplio en la Comunidad de Madrid?", son las dos preguntas textuales que ha lanzado la formación regionalista, según el escrito que ha trasladado a sus miembros.

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La consulta permanecerá abierta desde este miércoles a las 21.00 horas hasta este viernes a las 12.00 horas, y podrán participar todos los militantes " incluidas en el censo existente en el momento de su convocatoria, el 7 de octubre en la Mesa Regional", de "acuerdo con los estatutos".

El partido ha habilitado un enlace para que los militantes que registren alguna incidencia puedan notificarla y "solicitar su subsanación" en un plazo que comienza este martes a las 21.00 horas y finaliza este miércoles a las 20.00 horas.

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En el escrito que precede a la votación, Más Madrid afirma que "ha llegado el momento de decidir colectivamente cómo queremos que Más Madrid participe en este nuevo escenario político". "Comprueba cuanto antes tu situación en el censo y participa en esta decisión colectiva", concluye.

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EuropaPress

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