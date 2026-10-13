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Las agencias inmobiliarias cifran en 5.758 las operaciones afectadas por decretos vivienda

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Madrid, 13 oct (EFE).- La Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias (FAI), a partir de más de 600 agencias encuestadas en las principales ciudades y capitales del país, advierte de que un 88,9 % constata incidencias en los alquileres ante los cambios normativos y que en 10 días se han visto afectadas 5.758 operaciones.

La principal consecuencia es la retirada de inmuebles del alquiler residencial habitual, señalada por el 78,1 % de las inmobiliarias, con una media de 3,78 viviendas por agencia, indica en un comunicado tras los recientes decretos de vivienda.

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A esto le sigue un freno en las firmas de alquiler, registrado por un 72,4 % de las agencias con una media de 2,75 contratos congelados, y una "fuga" de propiedades hacia la compraventa, confirmada por un 56,6 % de las agencias con un promedio de 2,26 inmuebles por agencia.

El impacto sobre el "stock" disponible se acentúa con el desvío hacia otras modalidades de arrendamiento, detectado por un 38,9 % de las agencias que observan el traspaso de ofertas hacia alquileres de temporada o por habitaciones, con una media de 1,76.

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Los primeros reportes recopilados por FAI, en los últimos 10 días, contabilizan 2.067 viviendas retiradas del mercado de alquiler habitual, 1.224 trasvasadas a la compraventa y 944 desviadas hacia modalidades de alquiler alternativo (de temporada o por habitaciones).

De este modo, los datos provisionales de la muestra reflejan un impacto directo de 4.235 inmuebles retirados o desviados del arrendamiento residencial y 1.523 firmas bloqueadas, lo que suma un total de 5.758 operaciones afectadas.

A tenor de la información obtenida por la federación sobre el comportamiento de la oferta en las agencias inmobiliarias, estima que la caída en el volumen de operaciones de alquiler durante las próximas semanas podría situarse entre el 25 %-30 %, tanto por el freno en las firmas como por la retirada de viviendas del mercado y el desvío de pisos disponibles para alquiler habitual a otros usos.

El presidente de FAI, José María Alfaro, asegura comprender el malestar social y el clamor popular ante las crecientes dificultades para acceder a una vivienda de alquiler, pero alerta de que los efectos de las decisiones en materia de vivienda que se han tomado están teniendo graves consecuencias.

Advierte de que está poniendo en riesgo el futuro de muchas familias que se han quedado sin alquiler por la caída o retraso de firmas y denuncia que las nuevas medidas no han tenido en cuenta a los pequeños propietarios, la parte más vulnerable de la oferta.

También considera que aprovechar la Diputación Permanente para dar soluciones parciales a un tema delicado y complejo como el alquiler es una "decisión arriesgada" ya que incrementa la presión y legisla "de forma precipitada" para un mercado "al límite" y sensible a cualquier cambio.

Asimismo, insiste en que el país necesita un 'Plan Marshall de Emergencia' de acceso a la vivienda que solo es posible con un pacto de estado entre las diferentes fuerzas parlamentarias, gobiernos autonómicos, colectivos sociales y expertos del sector, independientemente del resultado electoral. EFE

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