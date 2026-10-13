Hoy será noticia. Miércoles, 14 de octubre

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REYES MELILLA

Melilla recibe a Felipe VI y Letizia en su primer viaje a la ciudad

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Melilla (EFE).- Melilla recibe de nuevo este miércoles una visita real casi 19 años después con la llegada de Felipe VI y Letizia en su primer viaje a la ciudad.

Con este viaje los reyes completan su recorrido por el mapa autonómico español tras visitar Ceuta este martes.

ELECCIONES GENERALES

El CIS difunde su primera encuesta tras las convocatoria de elecciones

Madrid (EFE).- El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ha anunciado la difusión este miércoles de su barómetro de octubre, encuesta que incluye estimación de voto y que es la primera elaborada por la entidad presidida por José Félix Tezanos tras la convocatoria de elecciones anticipadas del 29 de noviembre.

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Los barómetros mensuales del CIS incluyen, además de preguntas sobre las principales preocupaciones de los ciudadanos y la evaluación de líderes políticos, un apartado dedicado a la intención de voto expresada directamente por los encuestados, así como el voto estimado por los técnicos del centro para aproximar más el resultado.

ESPAÑA INFLACIÓN

El INE publica el IPC del mes de septiembre

Madrid (EFE).- El Instituto Nacional de Estadística (INE) publica este miércoles el detalle del índice de precios de consumo (IPC) correspondiente al mes de septiembre.

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El INE avanzó que la inflación repuntó seis décimas el mes pasado, hasta el 4,9 por ciento interanual.

EDUCACIÓN HUELGA

La enseñanza pública no universitaria en la Comunidad de Madrid se enfrenta a una huelga indefinida desde hoy

Madrid (EFE).- La enseñanza pública no universitaria en la Comunidad de Madrid se enfrenta desde este miércoles a una huelga indefinida convocada para reclamar mejoras retributivas y un aumento de las plantillas de docentes que permitan disminuir las ratios de alumnos.

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Una jornada en la que además habrá una manifestación que concluirá en Sol, donde permanece la acampada por la vivienda.

AVE INCENDIO

Renfe, Ouigo e Iryo modifican hoy sus trenes Madrid-Barcelona por incidencia en línea

Madrid (EFE).- Renfe, Ouigo e Iryo, los operadores ferroviarios que operan la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona, han anunciado una serie de modificaciones de su plan de transporte para este miércoles en el marco de las medidas solicitadas por Adif tras el incendio de un tren en Ricla (Zaragoza), producido en la víspera.

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Renfe ha informado de que mantendrá un dispositivo similar al de ayer martes para adaptar la oferta ferroviaria a las limitaciones de capacidad existentes en el tramo afectado, aunque la "mejora progresiva" de las condiciones permitirá recuperar algunos servicios en composición sencilla.

MUSEO SOROLLA

El Museo Sorolla presenta su ampliación

Madrid (EFE).- El Museo Sorolla presenta este miércoles su ampliación con nuevos espacios expositivos, áreas técnicas y mejoras de accesibilidad.

Ampliación que se estrena con la exposición temporal 'Tras la casa del artista. Arquitecturas del Museo Sorolla (1905-2026)'.

CINE SITGES

El festival de Sitges acoge la presentación de 'Company'

Sitges (EFE).- El festival internacional de cine fantástico de Sitges acoge este miércoles la presentación de 'Company', con la presencia de Casey Affleck.

También se presentarán esta jornada 'Dante', dirigida por Hugo Ruiz, y 'Salitre', de Norma Vila, que mezcla terror con el síndrome del nido vacío.

PREMIO SALIOU TRAORÉ

Entrega del premio Saliou Traoré al mejor trabajo periodístico del año en español sobre África

Las Palmas de Gran Canaria (EFE).- Casa África y la Agencia EFE entregan este miércoles el Premio Saliou Traoré al mejor trabajo periodístico del año en español sobre África a 'La Provincia 53'.

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Se trata de un pódcast documental de Onda Cero sobre la historia de la presencia española en el Sáhara Occidental.

EL TIEMPO

Chubascos fuertes en el sureste y soplará levante muy fuerte en el Estrecho

Madrid (EFE).- Este miércoles la estabilidad reinará en la mayor parte del país, aunque en el extremo sureste peninsular se producirán chubascos que podrían ser fuertes en el litoral de Murcia o Almería, con posibilidad de extenderse a Baleares, mientras que soplará levante fuerte en el Estrecho.

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La entrada de humedad del Mediterráneo provocará esos cielos nubosos y los chubascos fuertes en puntos del litoral sureste, así como otros intervalos nubosos con posibilidad de alguna precipitación aislada en otros puntos del Mediterráneo, más probables en el Estrecho, y abundante nubosidad baja matinal en regiones del norte e interior este peninsular.

EFE

plv