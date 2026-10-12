Villarreal y Nápoles, a por su primera victoria europea en La Cerámica

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Vila-real (Castellón)/Roma, 12 oct (EFE).- El Villarreal recibe este martes al Nápoles en la segunda jornada de la Liga de Campeones con la necesidad de estrenar su casillero de puntos, en un encuentro en el que el conjunto de Íñigo Pérez tratará de aprovechar el factor campo pese a la baja de Tajon Buchanan y ante un rival que también necesita reaccionar tras perder en su estreno continental.

El conjunto castellonense afronta el encuentro con la obligación de hacer valer el factor campo para mantener intactas sus opciones de clasificación. La pasada temporada, el Villarreal no consiguió ninguna victoria en los ocho partidos disputados en la competición, una dinámica que pretende cambiar ante su afición.

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El equipo dirigido por Iñigo Pérez llega condicionado por las bajas por lesión de Nicolas Pepe y Tajon Buchanan, ausencias que podrían dar continuidad a los jóvenes Nizar El Jmili y Joselillo Gaitán en los planes del entrenador.

En el posible once inicial, Peter Gulácsi ocuparía la portería, con Santiago Mouriño, Juan Foyth, Renato Veiga y Carlos Romero en defensa. Nathan Saliba y Pape Gueye formarían el doble pivote, con Ilias Akhomach y Alberto Moleiro en las bandas, mientras que Ayoze Pérez y George Mikautadze principales referencias ofensivas.

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El Nápoles, por su parte, llega a Vila-real con la intención de reaccionar después de perder por 0-1 ante el Arsenal en su estreno europeo. El conjunto italiano busca mejorar sus prestaciones en una competición en la que todavía no ha encontrado la regularidad necesaria para competir al nivel que exige su plantilla.

Las dudas también han acompañado al equipo en el campeonato italiano, donde ha alternado buenos resultados con tropiezos en sus primeras jornadas. Sin embargo, la victoria por 3-0 ante el Frosinone en su último compromiso liguero ha permitido al conjunto napolitano recuperar confianza antes de afrontar su visita a España.

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Kevin De Bruyne, autor de dos goles ante el Frosinone, será uno de los principales argumentos ofensivos del equipo italiano. Su capacidad para generar juego entre líneas, unida al desborde de Noa Lang y Matteo Politano y a la presencia de Rasmus Hojlund en ataque, constituye una de las principales amenazas para la defensa del Villarreal.

El encuentro ante el Frosinone también dejó la reaparición de Scott McTominay, después de someterse en septiembre a una ablación para corregir una arritmia cardíaca benigna, aunque su disponibilidad para el partido europeo deberá tenerse en cuenta a la hora de concretar los planes del equipo.

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El técnico napolitano, Massimiliano Allegri, deberá gestionar además las ausencias de Alisson Santos y Costantino Favasuli, ambos con problemas musculares en los isquiotibiales; Antonio Vergara, con una lesión en el gemelo, y Alessandro Buongiorno, que continúa recuperándose de una intervención quirúrgica en la rodilla.

La clave del encuentro estará en la capacidad de ambos equipos para corregir los errores que condicionaron sus respectivos estrenos. El Villarreal tratará de aprovechar la velocidad de sus atacantes y las posibles concesiones defensivas del rival, mientras que el Nápoles buscará imponer su calidad técnica y mejorar la coordinación entre sus líneas.

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Con la necesidad compartida de estrenar su casillero de puntos, La Cerámica se presenta como un escenario decisivo para dos equipos que no pueden permitirse prolongar sus dudas en el inicio de la competición continental.

Villarreal y Nápoles se han enfrentado seis veces en competiciones europeas antes de este encuentro. El balance es de dos victorias para cada equipo y dos empates. En los dieciseisavos de final de la Europa League 2015-2016, el Villarreal eliminó al conjunto italiano por un resultado global de 2-1. En cambio, los dos enfrentamientos previos en la Liga de Campeones, en la temporada 2011-2012, terminaron con sendas victorias del Nápoles por 2-0.

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Alineaciones probables:

Villarreal: Peter Gulácsi; Santiago Mouriño, Juan Foyth, Renato Veiga, Carlos Romero; Nathan Saliba, Pape Gueye, Ilias Akhomach, Alberto Moleiro; Ayoze Pérez y George Mikautadze.

Nápoles: Alex Meret; Giovanni Di Lorenzo, Amir Rrahmani, Rafa Marín, Leonardo Spinazzola; Stanislav Lobotka, Billy Gilmour; Matteo Politano, Kevin De Bruyne, Noa Lang; y Rasmus Hojlund.

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Árbitro: Daniel Siebert (GER).

Estadio: La Cerámica, de Vila-real.

Hora: 21.00 CET (19.00 GMT)

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