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Una edición inédita de Ibáñez trae en elecciones el descrédito de las promesas políticas

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Madrid, 12 oct (EFE).- "A Ibáñez le hubiese hecho mucha gracia que la publicación, por primera vez completa, de 'El preboste de seguridad', editado en 1985, coincida con unas elecciones generales" ya que el cómic desarrolla en 44 páginas el descrédito de las promesas políticas desde el humor y la sátira.

Lo dice en una entrevista con EFE el director de la colección 'Ibáñez mítico' de Bruguera, Jordi Canyissà. El también historietista explica que el 'preboste', un término poco usual, retrata a un cargo intermedio de la política que quiere escalar dentro de su partido y llegar a ser presidente y para eso mueve hilos y convoca una rueda de prensa multitudinaria donde cuenta su proyecto.

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Canyissà explica que Ibáñez pone en tela de juicio el mensaje de los políticos que prometen cosas que saben que no se van a cumplir: "Ibáñez retrata de forma brutal la mentira política y refuerza así una idea que siempre está de actualidad".

Precisa el director de la colección que 'El preboste en seguridad' no retrata políticos concretos sino que la parodia es extensible a cualquier momento.

Recuerda que sí hubo un tiempo en que se centró en caricaturas concretas como el caso de Zapatero, Rajoy, Aznar, Junqueras o el tesorero del PP Luis Bárcenas, pero en este caso "no señala a nadie, es una crítica extensible a la ambición política desmesurada y al poder judicial".

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Este álbum, que quedó interrumpido en 1985, se recupera ahora con notas inéditas y viñetas restauradas como una historia unitaria ya que integra una segunda parte que apareció publicada en los años noventa del pasado siglo bajo el título 'Los mandaos'.

También rescata una portada, cien por cien de Ibáñez, y añade un prólogo de Canyissà que explica el trabajo artístico, la aventura editorial que hay detrás con el cierre de Bruguera y, en definitiva, las vicisitudes por las que pasó esta accidentada obra.

  Si en 'El preboste en seguridad' los temas más acuciantes son las sentencias judiciales, la evasión de impuestos, los bajos salarios y la inseguridad ciudadana, Canyissà recuerda que la vivienda y los desahucios, en plena vigencia en la actualidad, son los temas recurrentes de Ibáñez en su mítica '13, rue del Percebe'.

  Insiste Canyissà en que la vivienda era un tema que preocupaba mucho a Ibáñez y así lo llevaba a sus viñetas.

  En la rue del Percebe, una vecina alquila habitaciones a precios abusivos, pero también está Don Hurón, el surrealista personaje que vive en la alcantarilla justo enfrente de la portería, y a menudo saca la cabeza para charlar con las porteras.

  "Es un personaje magnífico, de un tipo que vive en un sumidero con una dignidad y una entereza tremenda. Es la manera de Ibáñez de retratar a las personas, con sensibilidad pese a la terrible situación que atraviesan".

  Canyissà cree que si Ibáñez viviera ahora tendría material suficiente para ilustrar sus historietas.

  Se remonta así al apagón de abril de 2025, al caso de la selección española de fútbol femenino y el "desafortunado piquito de Rubiales", a los salarios, al cambio climático o al tema de Trump: "Todo ello daría lugar a tebeos insuperables con su mirada crítica y ácida".

  Y es que, dice el historietista, a Ibáñez se le echa mucho de menos cuando se asiste a la actualidad política: "Nos hace falta una visión irónica, sarcástica y terapéutica como la que él tenía y que permitía reírnos de todo".

  Canyissá recuerda que Ibáñez, que este año es homenajeado por el 90 aniversario de su nacimiento, retrata todo y en 'Un país en viñetas', publicado el pasado septiembre, se aprecia su singular forma de entender a la gente y cómo revisitó la historia de España desde el Imperio romano hasta tiempos recientes.

  "Puso en palabras y en dibujos la mala leche, los estafadores de tres al cuarto, los profesionales chapuceros y la cultura del 'vuelva usted mañana', elementos que muestran la realidad de un país en construcción", dice.

  También tienen cabida en sus viñetas la tradición de los toros, la comida, el carácter español y la picaresca.

  Concluye el historietista que la intención de recuperar obra de Ibáñez tiene el propósito de mantenerlo vigente en las librerías que es la idea de su familia y de la editorial.

  Y dice que su fascinación por Ibáñez viene de niño: "Aprendí a leer con sus cómic y nunca me separé de su obra".

  Reivindica Canyissà no solo a Ibáñez también a clásicos como José Escobar, de Manuel Vázquez, de Carlos Conti, Cifré, Peñarroya.."y tantos otros". EFE

  (Foto)

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