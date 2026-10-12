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Torrelavega (Cantabria) camina en familia contra las adicciones

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Torrelavega (Cantabria), 12 oct (EFE).- Carritos de bebé, bicicletas, patines y niños agarrados de la mano de sus padres han recorrido las calles de Torrelavega, en Cantabria, donde cerca de 2.500 personas han participado en la marcha AMAT para mostrar su apoyo a quienes conviven con una adicción y a sus familias.

Desde primera hora, grupos de amigos, familias enteras y participantes de todas las edades han estado preparando un recorrido en el que lo importante no era llegar primero, sino caminar juntos y convertir cada paso en una forma de respaldo al trabajo que la asociación AMAT (Asociación Montañesa de Ayuda al Toxicómano) desarrolla durante todo el año.

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Los más pequeños han sido parte del paisaje de la marcha que, en su 39 edición, ha convertido este día festivo en una jornada que tradicionalmente mezcla reivindicación y convivencia y que lleva a las calles el mensaje de que las adicciones no afectan únicamente a quienes las padece.

A lo largo del recorrido se han sucedido las conversaciones y las imágenes de familias avanzando en grupo, en una convocatoria en la que la ciudad ha respondido con una participación que los organizadores interpretan como una muestra de solidaridad y empatía hacia quienes atraviesan estos problemas.

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La presidenta de AMAT, Carmen Terán, ha recordado que detrás de cada adicción hay una familia, una idea que este lunes se ha hecho visible en las calles con padres, madres, hijos y abuelos compartiendo recorrido y apoyando una labor que combina prevención, atención y acompañamiento.

También ha habido espacio para el reconocimiento a quienes hacen posible esa atención cotidiana, ya que un grupo de voluntarios ha sido el encargado de cortar la cinta de salida como homenaje al conjunto de personas que colaboran de manera desinteresada con AMAT y acompañan a afectados y familiares.

La solidaridad no ha terminado al cruzar la meta, porque la venta de camisetas y de papeletas para el sorteo final se ha convertido también en una vía directa de apoyo económico a la asociación, con una recaudación que permitirá mantener programas destinados a personas con adicciones y a sus familias.

El final de la jornada ha tenido un tono más festivo con un sorteo de regalos, entre ellos una camiseta firmada por un jugador de la selección, obsequios aportados por comercios de la ciudad y material donado por el Racing, la Gimnástica y los equipos de balonmano y baloncesto de Torrelavega.

Tras una hora de caminata, la marcha ha cerrado una nueva edición dejando la imagen de una ciudad volcada con AMAT, no solo para participar en una actividad puntual, sino para recordar que detrás de cada proceso de recuperación hay también una red de personas que acompaña.

Según sus organizadores, Torrelavega ha vuelto así "a convertir unos kilómetros de recorrido en una demostración colectiva de apoyo", con una marcha en la que caminar, pedalear o avanzar sobre patines "ha sido, sobre todo, una forma de decir que las adicciones no se afrontan en soledad".

EFE

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jgp/ppc/ess

(Foto)

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