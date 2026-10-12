Tensión en la Puerta del Sol entre acampados y manifestantes con banderas de España

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Madrid, 12 oct (EFE).- La Policía Nacional ha desplegado este lunes una cordón en torno a la acampada de la Puerta del Sol después de que un grupo de manifestantes con banderas de España, algunas de ellas anticonstitucionales y al grito de "Ceuta no se vende", se hayan concentrado también en este punto.

Al término del desfile por el Día de la Fiesta Nacional, un grupo de personas se han dirigido a la Puerta del Sol y han rodeado a los acampados desde hace dos semanas al grito de "Ceuta no se vende" y el "Cara al sol".

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Según ha contado a EFE uno de los acampados, han sufrido "agresiones y provocaciones", lo que ha requerido la actuación de la Policía Nacional, que ha procedido a la detención de algunas personas.

La mayoría de los manifestantes que han rodeado a los acampados son jóvenes que portan banderas de España, algunas de ellas anticonstitucionales, de la Falange y Carlista.

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Lola Guzmán, la ganadera líder de la plataforma 6F, ha recordado en declaraciones a TVE que el 25 de octubre la Fiesta de la Trahumancia y la Puerta del Sol es Cañada Real. "Las ovejas tienen que pasar por aquí y ellos se tienen que quitar", ha zanjado.EFE

(vídeo) (foto)