Temas del día de EFE España del martes 13 de octubre de 2026

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REYES CEUTA

Ceuta- Los reyes inician su histórica visita a Ceuta, en la que se reunirán con las autoridades locales y con la sociedad ceutí y participarán en un homenaje a los fallecidos en el mar a finales de julio durante la entrada masiva de migrantes.

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Melilla - Melilla ha recibido a lo largo de sus 529 años de historia española nueve visitas de miembros de la Casa Real, a la que se sumará este miércoles la de Felipe VI, su primera vez en la ciudad, que será, a su vez, la quinta de un rey después de las tres que hizo su bisabuelo, Alfonso XIII, y la de su padre, Juan Carlos I, en 2007.

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LEY NIETOS

Madrid - La decisión del Tribunal Supremo de mantener la suspensión cautelar del derecho al voto de los nacionalizados por la ley de nietos ha suscitado reacciones encontradas entre los partidos políticos, en una precampaña electoral en la que esta resolución judicial cobra protagonismo.

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ELECCIONES GENERALES

Madrid - La posible unidad en las izquierdas sigue en el aire después de que Frente Amplio haya designado a Ada Colau como candidata a las elecciones generales, con la puerta abierta a Podemos, y de que los morados hayan cerrado un acuerdo con ERC para colaborar en Cataluña, con Irene Montero y Gabriel Rufián haciendo campaña juntos.

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GOBIERNO LEGISLATURA

Madrid- El Consejo de Ministros aborda los proyectos que han quedado pendientes con el adelanto electoral decidido a seguir tomando medidas y aprobando iniciativas hasta que se celebren las elecciones el 29 de noviembre.

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HUELGA GENERAL

Madrid - Los secretarios generales de UGT y CCOO, Pepe Álvarez y Unai Sordo, comparecen este martes en rueda de prensa para dar los detalles de la convocatoria de huelga general que tendrá lugar el próximo 11 de noviembre.

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JUICIO LEZO

Madrid - Diez años después del inicio de la investigación del caso Lezo, el expresidente madrileño Ignacio González se sienta por primera vez en el banquillo de los acusados por una pieza centrada en supuestas irregularidades en adjudicaciones del Canal de Isabel II, cuando él lo presidía, asociadas a un campo de golf en sus instalaciones.

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JUVENTUD TECNOLOGÍAS

Madrid- La fundación Fad Juventud y Netflix presentan los resultados del estudio 'Educación digital en la infancia y la adolescencia', que analiza los usos de las tecnologías digitales entre niños, niñas y adolescentes, así como las oportunidades y riesgos que perciben sus familias.

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(Texto) (Recursos de archivo en EFEServicios: 8023696362 / 8007572734

REDES SOCIALES

Madrid - En los inicios de Internet, las redes unían a las personas pero las empresas se dieron cuenta del "lucrativo negocio, y todo cambió". Ahora van a por el siguiente nivel: las habilidades cognitivas del usuario y que este dependa, cada vez más, del algoritmo, señala a EFE José Javier Fernández del Barrio, investigador del CSIC. Por Elena Camacho.

(Texto) (Recursos de archivo en EFEServicios: 8023597156, 8023737640)

ISRAEL PALESTINA

Málaga - Una exposición de imágenes de la fotoperiodista palestina asesinada Fatma Hassona se presenta por primera vez en España con cincuenta fotos con las que documentó y mostró al mundo la situación de Gaza en el conflicto con Israel.

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MERCADO ANALÓGICO

Madrid - Mientras canciones generadas por inteligencia artificial acumulan millones de reproducciones en TikTok, la industria musical demuestra la lealtad de los fans con un aumento en la facturación de vinilos del 27,7 % en el primer semestre del 2026, representando un fenómeno en el que pasatiempos analógicos se convierten en un refugio ante el contenido digital.

(Texto) (Recursos de archivo en EFEServicios: 8023584559 / 8023473275)

PREMIO LORCA

Granada - El jurado del Premio Internacional de Poesía Ciudad de Granada-Federico García Lorca da a conocer al ganador de su vigésimo tercera edición, a la que han concurrido autores de 14 países de habla hispana

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CINE SITGES

Sitges (Tarragona) - El director de cine turco Alphan Eseli explica en una entrevista a EFE los entresijos de 'Mutter: The diary of a mother', una mirada terrorífica sobre la maternidad que compite en Sitges tras recibir buenas críticas en el festival de Tribeca en Nueva York.

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EXPOSICIÓN HUELLAS

Burgos - Obras de Picasso, Miró, Tapies o Chillida integran el catálogo de la exposición 'Huellas del Tiempo' que la entidad financiera ABANCA reúne para su muestra en la Catedral de Burgos.

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TEATRO REAL

Madrid- Después de 24 años de ausencia la compañía Alvin Ailey American Dance Theater regresa al Teatro Real con un programa de diez coreografías, seleccionadas por su directora artística Alicia Graf Mack que asegura a EFE que la obra de Ailey perdura la danza "eleva el espíritu y une a las personas".

(Texto) (Foto y vídeo????

AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

09:00h.- Madrid.- PARTIDOS VOX.- El presidente de Vox, Santiago Abascal, presenta al presidente de Agrupación Nacional y del Grupo de los Patriotas por Europa en el Parlamento Europeo, Jordan Bardella, en un desayuno informativo organizado por Fórum Europa Real Casino Gran Círculo de Madrid (Texto) (Foto) (Vídeo)

09:30h.- Madrid.- CONSEJO MINISTROS.- Reunión del Consejo de Ministros Palacio de la Moncloa (Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

10:30h.- Madrid.- PARTIDOS SUMAR.- El secretario primero del Congreso y diputado Gerardo Pisarello ofrece una rueda de prensa. Sala de prensa del Congreso

11:00h.- Madrid.- DIPUTACIÓN PERMANENTE.- Reunión de la Mesa de la Diputación Permanente del Congreso Congreso de los Diputados (Texto)

11:30h.- Madrid.- PARTIDOS PODEMOS.- La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, comenta la actualidad en rueda de prensa. Sala de prensa del Congreso

12:30h.- Ceuta.- REYES CEUTA.- Los reyes inician su viaje a Ceuta con la visita al Ayuntamiento de la ciudad Palacio de la Asamblea. Plaza de África s/n. Ceuta. (Texto) (Foto) (Vídeo)

16:45h.- Ceuta.- REYES CEUTA.- Los reyes visitan el colegio de educación infantil y primaria Vicente Aleixandre Avd. Otero, s/n. Ceuta. (Texto) (Foto) (Vídeo)

12:30h.- Barcelona.- ELECCIONES ERC.- Un portavoz de ERC comparece en rueda de prensa en la sede del partido. Sede de ERC (C/Calàbria, 166) y streaming (Texto)

18:00h.- Ceuta.- REYES CEUTA.- Los reyes presiden en acto ecuménico en recuerdo a las personas que fallecieron en el mar los pasados 30 y 31 de julio. Cementerio de Sidi Embarek. C/ Soldado del Valle Almazán, s/n. Ceuta. (Texto) (Foto) (Vídeo)

19:00h.- Ceuta.- REYES CEUTA.- Los reyes mantienen un encuentro con la sociedad de Ceuta Parador de Ceuta. Plaza de Nuestra Señora de África, 15. Ceuta. (Texto)(Foto) (Vídeo)

19:00h.- Huesca.- ELECCIONES PP.- El presidente del PP y candidato popular a las elecciones del 29 de noviembre, Alberto Núñez Feijóo, participa en un acto de precampaña. Hotel ABBA Huesca (Texto) (Foto)

ECONOMÍA

Madrid.- CRISIS VIVIENDA.- El Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España presenta el 'Informe sobre la vivienda. Política integral para un problema social', que plantea que el acceso a la vivienda ya no admite medidas sueltas y propone una política integral con horizonte de 20 años.

Valladolid.- PRESUPUESTOS CASTILLA Y LEÓN.- Presentación del proyecto de ley de Presupuestos de Castilla y León para 2027, a cargo del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (PP), y del vicepresidente primero y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, Carlos Pollán (PP). Sede de la Presidencia de la Junta. (Texto) (Foto)

Valladolid.- EMPRESAS STARTUP.- La XIII edición de Startup OLÉ Salamanca reúne del 13 al 15 de octubre a representantes de empresas innovadoras como Jere Erkko (Angry Birds), Vincent (Texto) (Foto)

09:00h.- Barcelona.- JORNADA DEUDA.- MicroBank y Esade organizan la jornada 'Deuda con propósito como palanca de cambio' Esade Forum (campus de Pedralbes, Barcelona)

09:00h.- Madrid.- SOCIEDADES MERCANTILES.- El INE publica los datos mensuales de Sociedades Mercantiles correspondientes a agosto de 2026.

09:00h.- Madrid.- SINIESTRALIDAD LABORAL.- El Ministerio de Trabajo publica la estadística de siniestralidad laboral del mes de agosto.

09:00h.- Vitoria.- EMPRESAS MICHELÍN.- El presidente de Michelin España y Portugal, César Moñux, interviene como invitado en el Foro Capital de Vitoria. Arkabia. (Texto) (Foto)

09:30h.- Oviedo.- CRISIS VIVIENDA.- La Junta General celebra un pleno en el que los consejeros deberán responder a cuestiones planteadas por los grupos de la oposición sobre vivienda, la situación de la flota pesquera o las estaciones de esquí, entre otros asuntos. Junta General del Principado. (Texto) (Foto)

10:00h.- Madrid.- HUELGA GENERAL.- El sindicato de docentes Ustec de Cataluña presenta en Madrid su participación en la huelga general del 11 de noviembre y su propuesta para impulsar un bloque educativo dentro de la movilización. c/ Carretas, 14 (Texto)

10:00h.- Madrid.- ELECTRICIDAD FRAUDE.- Comienza en la Audiencia Nacional el juicio contra una trama acusada de defraudar cerca de 62 millones de euros a Endesa, Naturgy y Repsol Audiencia Nacional, c/ García Gutiérrez s/n

10:30h.- Las Palmas de Gran Canaria.- CRISIS VIVIENDA.- La plataforma ciudadana Derecho al Techo convoca una concentración ante el domicilio de una familia con dos menores en Las Palmas de Gran Canaria para exigir que se suspenda su desahucio, previsto para este martes (la orden de lanzamiento está señalada para las 11.30 horas). c/ Hoya del Rosario (barrio de Pedro Hidalgo)

10:30h.- València.- CRISIS VIVIENDA.- El pleno de Les Corts Valencianes debate propuestas del PP, PSPV-PSOE y Compromís sobre vivienda. Palau de Les Corts, plaza de san Lorenzo, 4 (Texto)

10:45h.- Madrid.- ESPAÑA DEUDA.- El Tesoro Público español celebra una subasta de deuda

11:00h.- Madrid.- HUELGA GENERAL.- Los secretarios generales de UGT y CCOO, Pepe Álvarez y Unai Sordo, informan de la convocatoria de huelga general que tendrá lugar el próximo 11 de noviembre. Sede de ºUGT. Avda. de América, 25 (Texto) (Foto) (Vídeo)

12:00h.- Madrid.- EMPRESAS FOSSA SYSTEMS.- El director de la Agencia Espacial Española, Juan Carlos Cortés, y la secretaria general de Innovación y presidenta del CDTI, Teresa Riesgo, acompañan al vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, durante su visita a la nueva sede de Fossa Systems. (Texto)

12:30h.- Barcelona.- PATRONALES PIMEC.- Pimec y la UOC analizan los cambios en los requerimientos lingüísticos del mercado de trabajo y dan a conocer un estudio sobre este asunto. Viladomat, 174

12:30h.- Barcelona.- MERCADO LABORAL.- Pimec y la UOC presentan el estudio sobre la demanda de idiomas en el mercado laboral catalán. Auditorio de Pimec, calle Viladomat, 174.

15:00h.- Mérida.- CONFLICTO LABORAL.- Concentración con motivo del inicio de la huelga indefinida convocada por la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT Extremadura (FeSMC-UGT Extremadura) en el servicio de limpieza del Edificio de Servicios Administrativos 'La Paz', en Mérida, ante la situación de impago de salarios y la incertidumbre laboral. Puertas La Paz

17:00h.- Madrid.- JORNADA PROSPERIDAD.- El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, clausuran una jornada de CEMFI para presentar la iniciativa económica 'Acelerando la prosperidad compartida'. Centro Cultural Antonio Machado (C. de San Román del Valle, 8, San Blas-Canillejas) (Texto)

JUSTICIA Y SEGURIDAD

10:00h.- Madrid.- JUICIO LEZO.- La Audiencia Nacional celebra el segundo juicio del caso Lezo, en el que el expresidente madrileño Ignacio González afronta una petición de pena de seis años de cárcel por presuntas irregularidades en adjudicaciones del Canal de Isabel II, cuando él lo presidía, asociadas a la construcción de un campo de golf. Calle García Gutiérrez s/n (Texto) (Foto) (Vídeo)

10:00h.- Madrid.- JUICIO CORONEL.- La Audiencia Provincial de Madrid juzga a un coronel de la Guardia Civil acusado de falsificar unos documentos para favorecer a una empresa en un proceso de licitación para la adquisición de 8.250 fusiles, por lo que la Fiscalía pide en sus conclusiones provisionales que sea condenado a cuatro años de prisión. C/ Santiago de Compostela, 96

10:00h.- Barcelona.- VIOLENCIA SEXUAL.- La Audiencia de Barcelona juzga al padre de acogida de una menor desamparada bajo custodia de la DGAIA, acusado de violarla. Audiencia de Barcelona. Sección séptima (Texto)

11:00h.- Barcelona.- JUICIO ROBOS.- La Audiencia de Barcelona juzga a una veintena de miembros de una banda vinculada a una mafia georgiana acusada que se dedicaba a asaltar viviendas y utilizaba como centro de operaciones la escuela abandonada Menéndez Pidal de la capital catalana, donde se rodó la serie "Merlí". Audiencia de Barcelona (Texto)

12:00h.- Madrid.- VÍCTIMAS TERRORISMO.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, preside la reunión del Patronato de la Fundación para la Memoria de las Víctimas del Terrorismo Palacio de la Moncloa

12:00h.- Vigo.- MEMORIA DEMOCRÁTICA.- La Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (CEAQUA) convoca una rueda de prensa sobre la presentación ante los tribunales argentinos de la querella de Xose Ramón (Moncho) Reboiras, que fue asesinado, en Ferrol, el 12 de agosto de 1975 en un contexto de crímenes contra la humanidad. Museo Marco (Texto) (Foto)

12:30h.- San Sebastián.- DESAPARICIÓN PERTUR.- Inauguración de la exposición 'Eduardo Moreno Bergaretxe, Pertur. Una desaparición sin víctima', organizada por el Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos del Gobierno Vasco, Gogora. Plaza Okendo (Texto) (Foto)

SOCIEDAD

Madrid.- RESERVA AGUA.- El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico actualiza como cada martes los datos correspondientes a la reserva hídrica en los embalses españoles.

10:00h.- Barcelona.- MUSEO MIGRANTE.- El Museo Migrante Migrante llega a Barcelona, donde se instalará en la Plaza del Canòdrom, entre los días 13 y 18 de octubre. Plaza del Canòdrom (Texto)

10:00h.- Madrid.- JUVENTUD TECNOLOGÍAS.- La fundación Fad Juventud y Netflix presentan los resultados del estudio 'Educación digital en la infancia y la adolescencia', que analiza los usos de las tecnologías digitales entre niños, niñas y adolescentes, así como las oportunidades y riesgos que perciben sus familias. Sede de Red.es (Plaza Manuel Gómez Moreno, Edificio Bronce) (Texto)

10:30h.- Madrid.- SALUD HERIDAS.- Con motivo del Día Mundial de las Heridas y la Semana Mundial de Concienciación sobre el Cuidado de las Heridas, la Sociedad Española de Heridas (SEHER) celebra una jornada para dar a conocer el impacto de esta realidad en la sociedad actual y concienciar sobre la importancia de prevenir, identificar y tratar adecuadamente las heridas. Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid (ICOMEM). C/ Santa Isabel, 51 (Texto)

10:30h.- Burgos.- EXPOSICIÓN HUELLAS.- Presentación a medios de la exposición 'Huellas del tiempo, Colección Abanca'. Sala Beato Valentín Palencia de la Catedral de Burgos. (Texto) (Foto) (Vídeo)

11:00h.- San Sebastián.- CRISIS VIVIENDA.- Saretxe Etxebizitza Sindikatua ofrece una rueda de prensa para denunciar el desahucio de una familia en el barrio donostiarra de Egia. Plaza Luis Martin Santos (Texto) (Foto)

11:00h.- Toledo.- VIOLENCIA MACHISTA.- El delegado del Gobierno de España en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, y los cinco subdelegados del Gobierno en las provincias de la región asisten al minuto de silencio convocado por la Delegación del Gobierno en señal de repulsa tras el último asesinato machista en la provincia de Cuenca. Al finalizar, Sabrido atiende a los medios de comunicación. Delegación del Gobierno. (Texto) (Foto)

11:30h.- Madrid.- IGLESIA DOMUND.- El director de Obras Misionales Pontificias (OMP), José María Calderón, presenta la Jornada la Jornada Mundial de las Misiones -el tradicional Domund-, que este año cumple 100 años, en una rueda de prensa en la que ofrecen su testimonio una misionera que lleva 57 años en misión en Congo y Chad y un integrante del grupo juvenil Hakuna que próximamente se irá de misiones a Burundi. Obras Misionales Pontificias. C/ Moscatelar, 10

12:00h.- Madrid.- CORONAVIRUS RESIDENCIAS.- Rueda de prensa de Marea de Residencias y la asociación 7291 Verdad y Justicia sobre la causa por la muerte en residencias en la pandemia. Centro de Estudios Sociales CAES. Calle Atocha, 91 (Texto)

12:00h.- Málaga.- ISRAEL PALESTINA.- Presentación de la exposición de fotografías de la fotoperiodista palestina asesinada Fatma Hassona, con más de cincuenta imágenes con las que documentó y mostró al mundo la situación de la población de Gaza en el conflicto con Israel. Alianza Francesa de Málaga (Texto) (Foto) (Vídeo)

12:00h.- Las Rozas (Madrid).- INDUSTRIA ESPACIAL.- El director de la Agencia Espacial Española, Juan Carlos Cortés, y la secretaria general de Innovación y presidenta del CDTI, Teresa Riesgo, acompañan al vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, durante su visita a la nueva sede de Fossa Systems. Sede de Fossa Systems. C/ López Santos, 4. (Texto)

16:00h.- Cartagena (Murcia).- MAR MENOR.- Comienzan las audiencias legislativas para la reforma de la ley del Mar Menor con las comparecencias de Natalia Corbalán (Fundación Ingenio) y de los científicos y divulgadores Miguel Ángel Esteve, Pedro Luengo y Ramón Pagán González. Asamblea Regional.

17:00h.- Madrid.- MEDIOAMBIENTE AVES.- El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, interviene en la presentación del Atlas de Migración de las Aves de SEOBirdLife. Salón de Actos del Museo de Ciencias Naturales. C/ José Gutiérrez Abascal, 2

17:00h.- Barcelona.- BIENAL PENSAMIENTO.- Empieza la edición de 2026 de la Biennal de Pensament de Barcelona, con nombres como Alessandro Baricco, Lilian Thuram, Angélica Liddell, Mariana Enríquez o Patrick Radden Keefe. Plaça Joan Coromines (Atención a cargo de Esteve Caramés, director de programas culturals del ICUB) (Texto)

19:00h.- València.- FALLAS VALÈNCIA.- La alcaldesa de València, María José Catalá, preside el acto de nombramiento de las falleras mayores de València 2027. Ayuntamiento (Texto)

19:00h.- Burgos.- EXPOSICIÓN HUELLAS.- Inauguración institucional de la exposición 'Huellas del tiempo, Colección Abanca'. Sala de exposiciones del Arco de Santa María, en el Ayuntamiento de Burgos. (Texto) (Foto) (Vídeo)

20:00h.- Las Palmas de Gran Canaria.- ARQUEOLOGÍA CANARIAS.- El historiador Francisco M. Mireles ofrece la conferencia 'Pervivencias indígenas y transferencias en el mundo tradicional', en el ciclo sobre arqueología de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Gran Canaria Real Sociedad Económica de Amigos del País de Gran Canaria (Vegueta)

CULTURA Y TENDENCIAS

Madrid.- PREMIO NACIONAL.- El jurado falla el Premio Nacional de Fotografía que dará a conocer el Ministerio de Cultura (Texto)

09:00h.- Cádiz.- TEATRO IBEROAMERICANO.- El universo de Las Niñas de Cádiz, heredero de una ciudad que ha vivido tanto en sus 3.000 años de historia que ha aprendido que el humor "es una obligación" para afrontar la vida y sus tragedias, inaugura mañana el Festival Iberoamericano de Teatro (FIT) con "La reina brava", una obra en la que vuelven a convocar la risa como "corte de mangas" a quienes intentan "inocular el miedo" a la sociedad, según dicen en una entrevista con EFE, Ana López Segovia. Gran Teatro Falla de Cádiz (Texto) (Foto)

11:00h.- Madrid.- PRADO MADRAZO.- El Museo del Prado presenta en rueda de prensa 'Ricardo de Madrazo (1852-1917): dibujos y acuarelas', como parte de su programa "Almacén Abierto" Museo del Prado. Puerta del Botánico

12:00h.- Granada.- PREMIO LORCA.- La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, atiende a los medios de comunicación tras el fallo del jurado para designar al ganador del XXIII Premio Internacional de Poesía Ciudad de Granada-Federico García Lorca. Centro Federico García Lorca (Texto) (Foto)

18:30h.- Madrid.- CULTURA MEDALLA.- El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, entrega la Medalla de la Orden Civil de Alfonso X a David Afkham, en la sede del Ministerio.

19:00h.- Oviedo.- PREMIOS IBEROAMERICANOS.- Entrega de los Premios Iberoamericanos 2026 concedidos a la actriz Juana Acosta o al deportista Saúl Craviotto, entre otros. Edificio Histórico de la Universidad.

EFE

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