Rufián defiende una colaboración "real" entre las izquierdas y evita criticar a los Comuns

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El portavoz de ERC en el Congreso y cabeza de lista de los republicanos para las próximas elecciones del 29N, Gabriel Rufián, ha asegurado que intentará que haya una "colaboración entre las izquierdas soberanistas y españolas real hasta el final".

Lo ha manifestado este lunes en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press, después de que los Comuns lo acusaran de hacer "todo lo posible" para dividir a la izquierda alternativa tras el acuerdo entre Podemos y ERC, que implica que el partido morado contribuirá a la candidatura de los republicanos y que Rufián hará equipo en campaña con la exministra, Irene Montero.

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En este sentido, Rufián ha dicho que no contribuirá a lo que ha tildado de culebrón turco: "Yo no voy a criticar por muchas ganas que tenga a nadie (por mucho desgaste que suponga)".

Sobre su decisión de concurrir a las elecciones del 29N como número uno de ERC y no del Frente Amplio, Rufián ha aclarado que "esto jamás fue de cambiarle el nombre a algo que ya existía y ya está".

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Ha añadido que todo cuanto se publique o se diga diferente a lo manifestado es "simplemente mentira" y que hay tiempo, en referencia a la colaboración entre las izquierdas, a las que ha reprochado que, si se filtra menos para ganar el relato del día y se trabaja más para ganar de verdad, se puede.