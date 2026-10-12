Normalidad en las carreteras al comienzo de la operación retorno del puente del Pilar

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Madrid, 12 oct (EFE).- La operación retorno por la festividad del Pilar se mantiene, durante la mañana de este lunes, con total normalidad, excepto con alguna incidencia en la A-1 y la A-5.

Según ha informado a EFE la Dirección General de Tráfico (DGT), la circulación desde el kilómetro 55 al 61 de la A-1 acumula 5 kilómetros de retención debido a unas obras.

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También la A-5 tiene retenciones en la provincia de Toledo debido a una accidente en el kilómetro 109, con retenciones a la altura de Santa Olalla, mientras que en el resto de carreteras nacionales se circula con normalidad en torno a las 13:00 horas.

A partir de esta tarde se prevé mayor número de desplazamientos.

La DGT puso en marcha a las 15:00 horas del pasado viernes el operativo especial para dar cobertura a los 5,7 millones de desplazamientos previstos en las carreteras españolas por la festividad del Pilar, que finalizará la medianoche de este lunes. EFE

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