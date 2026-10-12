Miles de personas marchan en Barcelona por el 12-O con banderas de España y de Ceuta

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Barcelona, 12 oct (EFE).- Miles de personas han secundado este lunes la manifestación organizada con motivo del Día de la Hispanidad en el centro de Barcelona y que este año ha trascurrido bajo el lema "Cataluña con Ceuta. Una misma España".

Algo más tarde de las 12:00 horas los asistentes, muchos de ellos con banderas españolas y de Ceuta, han comenzado a marchar por el paseo de Gràcia, desde la calle Provença hasta la Gran Via, donde se ha ubicado el escenario desde el que se leerá el manifiesto.

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En esta manifestación, que este año ha tenido lugar a un mes del inicio de la campaña de las elecciones generales del 29 de noviembre, han participado dirigentes de PP, Vox y Ciudadanos.

Algunas de las proclamas que se han proferido son "No nos engañan, Cataluña es España" o "Yo soy español", al tiempo que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha sido objeto de cánticos insultantes o se ha pedido "prisión" para él.

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Otros carteles que se han podido ver rezaban "España, tierra de María" o "España será católica o no será".

En esta manifestación también han participado medio centenar de personas, la mayoría con la cara tapada, vinculadas con la formación de extrema derecha Núcleo Nacional: "12 de octubre de 1492. No pedimos perdón" es el mensaje inscrito en la pancarta que han mostrado.

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Durante la marcha han tenido lugar, como suele ser habitual, danzas de diferentes países latinoamericanos. EFE

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