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Miles de personas marchan en Barcelona por el 12-O con banderas de España y de Ceuta

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Barcelona, 12 oct (EFE).- Miles de personas han secundado este lunes la manifestación organizada con motivo del Día de la Hispanidad en el centro de Barcelona y que este año ha trascurrido bajo el lema "Cataluña con Ceuta. Una misma España".

Algo más tarde de las 12:00 horas los asistentes, muchos de ellos con banderas españolas y de Ceuta, han comenzado a marchar por el paseo de Gràcia, desde la calle Provença hasta la Gran Via, donde se ha ubicado el escenario desde el que se leerá el manifiesto.

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En esta manifestación, que este año ha tenido lugar a un mes del inicio de la campaña de las elecciones generales del 29 de noviembre, han participado dirigentes de PP, Vox y Ciudadanos.

Algunas de las proclamas que se han proferido son "No nos engañan, Cataluña es España" o "Yo soy español", al tiempo que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha sido objeto de cánticos insultantes o se ha pedido "prisión" para él.

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Otros carteles que se han podido ver rezaban "España, tierra de María" o "España será católica o no será".

En esta manifestación también han participado medio centenar de personas, la mayoría con la cara tapada, vinculadas con la formación de extrema derecha Núcleo Nacional: "12 de octubre de 1492. No pedimos perdón" es el mensaje inscrito en la pancarta que han mostrado.

Durante la marcha han tenido lugar, como suele ser habitual, danzas de diferentes países latinoamericanos. EFE

dic-mpl/fl/ros

(Foto) (Vídeo)

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