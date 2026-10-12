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Matheus Cunha, 3 años, 135 partidos y 44 goles después

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Madrid, 12 oct (EFE).- Matheus Cunha, delantero internacional brasileño del Manchester United, se reencontrará este martes con el Atlético de Madrid, en el que jugó dos años y medio, con siete goles y 54 duelos, y al que se medirá después de un recorrido desde entonces de 135 encuentros, con 44 tantos, en los dos clubes que ha militado desde enero de 2023.

Titular indiscutible primero en el Wolwerhampton, en el que disputó 92 choques entre todas las competiciones, entre 2023 y 2025, y ahora en el United, con 42 partidos jugados entre la pasada campaña y la actual, salió del Atlético en el mercado invernal de 2022-2023 como suplente habitual y después de quedarse fuera del Mundial de Catar 2022.

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El Atlético lo había fichado año y medio antes al Hertha Berlín para competir en el ataque con Joao Félix, Antoine Griezmann, Luis Suárez y Ángel Correa, en 2021-2022, y con los citados Griezmann, Correa y Joao Félix más Memphis Depay y Álvaro Morata, en el primer semestre de 2022-2023, antes de su salida por 50 millones de euros al Wolwerhampton en aquel mercado invernal.

Se fue del Atlético con 7 goles en 54 partidos. Una media de un tanto cada 255 minutos. También aportó ocho asistencias. Fue titular en tan sólo once de los 60 encuentros que estuvo disponible. Un 18,3 por ciento nada más en la alineaciones de Diego Simeone, su entrenador entonces y su rival ahora, este martes en 'Champions'.

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En el Wolwerhampton, su siguiente club, disputó 92 partidos en dos años y medio para mejorar su porcentaje goleador, con un tanto cada 208 minutos, además de alcanzar un rol de titular indiscutible, una dimensión en el juego y una proyección que atrajo al Manchester United, que lo fichó para el ejercicio de 2025-2026 por 75 millones de euros para insistir en su crecimiento.

Sus números en el Manchester United son doce goles y seis asistencias en 43 partidos. Es un gol cada 273 minutos, por debajo de sus anteriores clubes, pero justo cuando está más consolidado a nivel del equipo y la selección brasileña. Él será referencia ofensiva en el Metropolitano. No es un goleador. Crea más que culmina. EFE

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