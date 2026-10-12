Más de 100 manifestantes en Barcelona contra la marcha por el 12 de octubre

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Más de 100 personas están concentradas este lunes a mediodía en la plaza Catalunya de Barcelona contra la cercana manifestación del paseo de Gràcia convocada por varias entidades con motivo del 12 de octubre.

Los activistas han partido de la plaza Urquinaona a media mañana y se han dirigido al centro de la plaza Catalunya para apoyar a los acampados desde hace días por la vivienda.

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Han llevado banderas independentistas y de la CNT, entre otras, y han gritado consignas contra el fascismo.

Sobre las 12.45 están en la confluencia de la plaza Catalunya con la ronda Sant Pere, a unos 200 metros al escenario donde la manifestación del 12 de octubre acaba su propia marcha con discursos.

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Esta marcha se celebra bajo el lema 'Catalunya con Ceuta. Una misma España', convocada por Unidos por Ceuta, Espanya i Catalans, Catalunya Suma, S'ha Acabat e Impulso Ciudadano, y también han acudido miembros del PP y de Vox.