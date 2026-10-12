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Martín vs Márquez, Bezzecchi el tercero en discordia; Máximo 'Décimo' Quiles, campeón

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Juan Antonio Lladós

Redacción deportes, 12 oct (EFE).- El Gran Premio de Indonesia de MotoGP dejó claro que los españoles Jorge Martín y Marc Márquez van a afrontar una de las más duras batallas por el título mundial de las últimas temporadas, con un tercero en discordia que será el italiano Marco Bezzecchi, vencedor en Mandalika.

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Por otra parte, Máximo 'Décimo Meridio' Quiles, a quien sus padres dieron ese nombre debido a la película 'Gladiador', ha ejercido, como el protagonista de la misma, de auténtico 'comandante en jefe' de la categoría de Moto3 con una victoria apabullante que le otorgó matemáticamente el título.

Muy distintas son las cosas en Moto2, en donde como en MotoGP, dos pilotos españoles son los principales protagonistas de la lucha por el título hasta el final de la temporada, pues la tercera victoria consecutiva de Izan Guevara le deja a sólo 5,5 puntos del líder del campeonato, Manuel González, que enmendó con maestría una situación complicada al acabar segundo después de haber sido décimo en entrenamientos.

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El fin de semana en Indonesia se podría definir como de 'cal y arena' para todos los protagonistas de MotoGP, pues cuando no se esperaba que pudiera obtener buenos resultados, Marc Márquez ganó la carrera esprint con Jorge Martín cuarto, mientras que el gran favorito, Raúl Fernández, autor de su primera 'pole position' en MotoGP se iba por los suelos empujado por el italiano Marco Bezzecchi.

El domingo acabó siendo muy distinto para todos los contendientes pues Marc Márquez, sabedor de que el resultado del sábado no era el esperado, estaba condenado a sufrir en la carrera del domingo, aunque al menos, por primera vez desde que se corre en Indonesia, consiguió acabar la carrera, pese a hacerlo en una sexta posición que le arrebató el liderato del Mundial que había logrado el día antes.

La caída del sábado pasó factura al gran favorito a la victoria, Raúl Fernández, quien con dos dedos rotos de su mano derecha aún tuvo los arrestos para plantar batalla a un Marco Bezzecchi que supo esperar el momento propicio para atacar a su rival, tal y como hacen los depredadores con sus víctimas.

De esa manera, Bezzecchi sumó su quinta victoria de la temporada y mantiene una tercera plaza, a 46 puntos del líder, que le sostiene en la pelea por el título mundial de MotoGP 2026.

Raúl Fernández, dolorido por el esfuerzo desarrollado, firmó un segundo puesto como el mejor resultado posible, resistiendo los ataques de un Jorge Martín y un Ai Ogura que acabaron muy cerca de él.

Lo que sí es seguro es que tanto Martín como Márquez y Bezzecchi ya tienen la calculadora y el resto del calendario en sus manos para preparar sus respectivos ataques en aquellos escenarios que les sean más propicios, como también es cierto que el campeonato del mundo de MotoGP en 2026 tiene todos los visos de no poder resolverse hasta la última carrera de la temporada, el Gran Premio de la Comunidad Valenciana, en el circuito Ricardo Tormo de Cheste.

Poco más se puede añadir del 'Gladiador', pues Quiles demostró en Mandalika que es el digno campeón de la más pequeña de las categorías, pues tal y como le dijo Izan Guevara antes de la carrera, al indicarle que tenía que ganar el título como los grandes campeones, ganando la carrera, pues el piloto murciano salió dispuesto a lograr su objetivo.

Agresivo en las primeras vueltas con sus rivales se peleó con ellos por poner en práctica un ritmo para toda la carrera que traía entrenado desde los primeros entrenamientos en Mandalika, cuando completó una distancia de carrera en entrar en ningún momento en su taller. Dicho y hecho.

Quiles se peleó con sus rivales más difíciles en las primeras vueltas, esos David Almansa, Brian Uriarte, Álvaro Carpe o Adrián Fernández, los superó a todos, comenzó a imprimir el ritmo del que sabía que era capaz, y se marchó en pos de una décima victoria de la temporada que, además, le daba su primer título mundial y el primero de la campaña 2026, cinco grandes premios antes del final del campeonato, algo jamás conseguido por ningún piloto de Moto3.

En Moto2 se podría decir que todos cumplieron y también que el campeonato está más apretado que nunca, aunque la carrera tuvo una víctima propiciatoria que no se merecía el final que tuvo: Alex Escrig.

Escrig mantuvo el ritmo de la carrera hasta dos vueltas del final, con una moto considerada por todos como la más débil de la categoría, la Forward, pero supo exprimir al máximo el potencial de su moto para pelear por su primera victoria mundialista hasta el final, hasta que un problema con la gasolina de su moto le dejó sin opciones.

De esa manera tan desafortunada para Escrig, Guevara se encontró con una victoria que le acerca aún más al líder, Manuel González, quien supo afrontar todos los inconvenientes de entrenamientos con una remontada desde la décima posición hasta el segundo peldaño del podio, que como mal menor el propio piloto validó como un gran resultado que le permitía estar satisfecho del fin de semana en Indonesia. EFE

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