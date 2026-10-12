La princesa Leonor luce el uniforme del Ejército de Tierra en la Fiesta Nacional

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Inmaculada Tapia

Madrid, 12 oct (EFE).- La princesa Leonor, que ha acudido junto a los reyes y su hermana, la infanta Sofía, al desfile de este 12 de octubre en la plaza de Neptuno de Madrid con motivo del día de la Fiesta Nacional, ha elegido este año para la ocasión el uniforme de alférez del Ejército de Tierra.

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A las 11:00 horas de este soleado lunes en la capital de España, Felipe VI y doña Letizia han llegado custodiados por la escolta real, y tras ellos, en otro vehículo, sus hijas, Leonor y Sofía.

Como ya sucedió en 2023, cuando comenzó su formación en la Academia General Militar de Zaragoza, la princesa Leonor ha optado por lucir el uniforme de alférez del Ejército de Tierra, atendiendo a la rotación que también sigue el rey, al lucir cada año uno de los uniformes de los tres Ejércitos.

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Entonces lució una boina roja que acreditaba que aún se encontraba en formación, mientras que en esta ocasión lleva la gorra de plato caqui y el cabello, como es habitual, recogido en un moño.

En 2024 asistió a los actos como guardiamarina de la Armada, como alumna de la Escuela Naval Militar, y en 2025 asistió con el uniforme de alférez del Ejército del Aire y el Espacio.

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No será hasta dentro de un año cuando la princesa reciba los despachos de teniente del Ejército de Tierra y del Ejército del Aire y del Espacio, así como de alférez de navío de la Armada, pues será durante el curso académico 2026-2027 cuando su promoción haga el último de los cinco cursos incluidos en los respectivos planes de estudios.

Lucir el uniforme militar adquiere un significado institucional dentro de su futuro como jefa de las Fuerzas Armadas.

Leonor de Borbón ha llevado prendido la miniatura del Toisón de Oro sobre la corbata, que con detalle le ha ayudado su padre, Felipe VI, a enderezar en la tribuna. Sobre la guerrera, la princesa de Asturias lucía la Orden de Carlos III, la Gran Cruz del Mérito Militar con distintivo blanco, que le fue entregada al terminar su formación en el Ejército de Tierra.

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También ha lucido la Gran Cruz del Mérito Naval y la del Aeronáutico.

Su madre, la reina Letizia, ha optado por un vestido en rosa empolvado de corte midi y manga francesa que ya lució durante su viaje a China en noviembre de 2025, sobre el que lleva prendido un broche de los llamados de pasar, una pieza histórica decorada con una pela gris pálido rodeada de brillantes y otra que cae.

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La infanta Sofía ha viajado desde París, donde cursa el segundo curso en el Forward College, para unirse a la celebración de la fiesta, al desfile y al posterior besamanos en el Palacio Real, al que se sumó por primera vez el año pasado.

La infanta también ha optado por repetir vestuario al elegir un traje de chaqueta rojo de Tommy Hilfiger, que estrenó en los Premios Princesa de Asturias de 2025, un conjunto compuesto por una chaqueta cruzada, con doble fila de botones dorados y amplias solapas.

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Felipe VI

Como es tradición, cada año Felipe VI viste uno de los uniformes del Ejercito como jefe supremo de las Fuerzas Armadas. En esta ocasión, ha sido el uniforme de gala del Ejército del Aire, con fajín rojo de capitán general de los Ejércitos.

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Del fajín, que se anuda con un lazo en el lado izquierdo, caen dos extremos que rematan sendas grandes borlas de hilo de oro con flecos dorados.

Entre las distinciones que ha llevado Felipe VI se encuentran el Toisón de Oro que le fue concedido el 15 de mayo de 1981 por el real decreto de la Jefatura del Estado por parte de su padre, don Juan Carlos de Barbón; la Gran Cruz del Collar de la Orden de Carlos III y las Grandes Cruces del Mérito Militar, Naval y Aeronáutico con distintivo blanco, entre otras.

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Un total de 4.380 miembros de las Fuerzas Armadas, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y otras instituciones son los que han participado en el desfile del Día de la Fiesta Nacional, donde este año han debutado los nuevos blindados 8x8 Dragón. EFE

(Foto) (Vídeo)