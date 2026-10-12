Illa, en el 12 de octubre: "Cataluña siempre estará ahí para defender a la España plural"

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Barcelona, 12 oct (EFE).- El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, ha afirmado este lunes, 12 de octubre, que "Cataluña siempre estará ahí para defender a la España plural".

En un mensaje en la red social X, Illa ha señalado: "Frente a quienes solo quieren una España para sí mismos, Cataluña siempre estará ahí para defender a la España plural, un país de todos y con todos".

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Illa asiste este lunes, como ha hecho en los anteriores dos años en los que ya era presidente de Cataluña, al desfile de la Fiesta Nacional que tiene lugar en Madrid. EFE